В России разработают 17 подводных беспилотных аппаратов

На сегодняшний день в России разрабатывают 17 беспилотных подводных аппаратов. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Данные цифры он назвал на презентации, посвященной перспективам развития отечественного кораблестроения в ближайшие двадцать лет, сообщает РИА Новости. Алексей Рахманов прокомментировал отличие отечественных подводных беспилотников от иностранных глайдеров - легких летательных аппаратов, которые могут летать прямо над поверхностью. "С принципом все очень просто - у нас пока аппараты приводятся в движения пропеллером, а глайдер всего-навсего за счет увеличения и уменьшения подъемной силы, по сути речь идет о перекачке и сбросе балласта, тем самым он может проходить до 80 тысяч километров", - сказал президент ОСК.

Весной 2019 года на стендовые и ходовые испытания отправится автономный необитаемый подводный аппарат "Рационализатор-1", который создают по заказу Росгвардии. На форуме "Армия-2018", пишет издание FlotProm, разработчики приоткрыли завесу тайны над новым подводным беспилотником. Его пункт управления сможет базироваться и на суше, и на катере. Скорость в надводном положении - 10 узлов, в подводном - от трех до шести. У аппарата будет видеокамера, тепловизор и комплекс гидролокации. Он предназначен для автоматического поиска, обнаружения и обследования подводных объектов на грунте акватории, таких как схроны и закладки, а также для обнаружения различных подводных аппаратов и пловцов при входе в охраняемую зону. "Рационализатор" работает автоматически, перемещаясь по заранее проложенному маршруту.

