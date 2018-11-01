Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.11.2018,  
11:55
Текст:  Светлана Цыганкова

В России разработают 17 подводных беспилотных аппаратов

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

На сегодняшний день в России разрабатывают 17 беспилотных подводных аппаратов. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Фото: Сергей Птичкин/ РГ
Открылся военно-технический форум "АРМИЯ-2018"

Данные цифры он назвал на презентации, посвященной перспективам развития отечественного кораблестроения в ближайшие двадцать лет, сообщает РИА Новости. Алексей Рахманов прокомментировал отличие отечественных подводных беспилотников от иностранных глайдеров - легких летательных аппаратов, которые могут летать прямо над поверхностью. "С принципом все очень просто - у нас пока аппараты приводятся в движения пропеллером, а глайдер всего-навсего за счет увеличения и уменьшения подъемной силы, по сути речь идет о перекачке и сбросе балласта, тем самым он может проходить до 80 тысяч километров", - сказал президент ОСК.

Весной 2019 года на стендовые и ходовые испытания отправится автономный необитаемый подводный аппарат "Рационализатор-1", который создают по заказу Росгвардии. На форуме "Армия-2018", пишет издание FlotProm, разработчики приоткрыли завесу тайны над новым подводным беспилотником. Его пункт управления сможет базироваться и на суше, и на катере. Скорость в надводном положении - 10 узлов, в подводном - от трех до шести. У аппарата будет видеокамера, тепловизор и комплекс гидролокации. Он предназначен для автоматического поиска, обнаружения и обследования подводных объектов на грунте акватории, таких как схроны и закладки, а также для обнаружения различных подводных аппаратов и пловцов при входе в охраняемую зону. "Рационализатор" работает автоматически, перемещаясь по заранее проложенному маршруту.
 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: wikipedia.org
Перехват двух "Рафалей" и топливозаправщика в Сирии сняли на видео 31.10.2018
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 30.10.2018
Появилась информация о новейшей российской ракете "Монолит" 29.10.2018
ВМФ России
Фото: Motorpferd
Только треть: проблемы с новой военной техникой начались в Германии 31.10.2018
Рекордное погружение российских акванавтов сняли на видео 31.10.2018
Более 30 ракет из ЗРС С-300 и С-400 выпустили бойцы Северного флота 29.10.2018
беспилотники
Беспилотный синхроптер с магнитной системой посадки испытали в Германии 30.10.2018
Убийца дронов: российский REX 1 стал одним из лучших в своем классе 30.10.2018