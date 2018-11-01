"Союз" упал из-за деформации датчика разделения ступеней ракеты

Авария ракеты "Союз-ФГ" 11 октября произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке пакета ракеты на космодроме Байконур.

Об этом сообщил на пресс- конференции в четверг глава аварийной комиссии, замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. "Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока "Д" из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 градусов), допущенной при сборке "пакета" на космодроме Байконур. Это доказано, подтверждено документально", - сказал Скоробогатов.

Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению второй ступени. На 121-й секунде после старта произошло аварийное прекращение полета. Причина носит эксплуатационный характер.

Итак, выводы озвучены. Что дальше? Сейчас, если говорить сухим чиновничьим языком, проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты. Одна из рекомендаций госкомиссии - введение дополнительного инструментального контроля и видеофиксации сборки ракет-носителей.

Напомним: 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль с новым экипажем МКС. Грубо говоря, она развалилась на части на 119-й секунде после старта с Байконура. На борту "Союза МС-10" находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере: в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Экипаж остался жив благодаря уникальной системе аварийного спасения на российских кораблях.