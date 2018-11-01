Средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц

5038 рублей в месяц тратит в среднем российская семья на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие данные приводятся в пресс-релизе Сбербанка России, который сделал анализ трат россиян на коммуналку на основе данных Росстата за девять месяцев этого года.

При этом, как отмечают эксперты банка, 5038 рублей - это 11,4% от расходов домохозяйства. Но это средний показатель. Есть регионы, где за услуги ЖКХ из семейного бюджета уходит намного больше средств. Например, в Республике Тыва (24,5%), Камчатском крае (16,3%). А вот меньше всего за коммуналку платят жители Республики Северная Осетия - Алания (6%) и Курской области (6,3%). В Москве этот показатель - 13,9%, в Санкт-Петербурге - 10,7%.

80% платежей проводятся в безналичной форме. Чаще всего (в 96% случаев) "безналом" за коммуналку платят в Ненецком автономном округе. В Дагестане 93,6% счетов ЖКХ погашаются безналично при общем уровне проникновения электронных платежей в 9,6%.

В банке напоминают, что за безналичные переводы денег на счета управляющих компаний и поставщиков ресурсов ниже, чем при наличной оплате.