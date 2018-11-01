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01.11.2018 13:26
Рубрика: В мире

Суд наказал семью за попытку отсудить деньги за якобы испорченный отдых

Текст: Юрий Когалов

Британский суд приговорил к нескольким месяцам лишения свободы и крупному штрафу четырех членов одной семьи, пытавшейся отсудить у туроператора 50 тысяч евро за якобы испорченный отдых. Как пишет Euro Weekly News, история началась три года назад.

Фото: depositphotos.com
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В июле 2015 года семья из Ливерпуля отдыхала в испанском Бенидорме. А ровно через год обратилась в суд, так как якобы получила пищевое отравление во время пребывания в отеле. К иску прикладывались различные медицинские документы. Получить компенсацию хитрые британцы пытались с туроператора.

Процесс длился более двух лет, пока суду не были представлены фотографии и сообщения из социальных сетей, в которых те самые британцы восхищались отдыхом, называя проведенные в Испании дни "лучшим отпуском". А на снимках видно, как они распивают различные алкогольные напитки. Видимо, в тот момент они вовсе не  думали судиться с туроператором, эта идея им пришла в голову гораздо позже, когда они уже забыли об оставленных на просторах интернета "уликах".

Фото: Александр Корольков
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В итоге каждого их этих четырех британцев суд приговорил к трем месяцам лишения свободы условно (в течение двух лет они должны быть предельно осторожны и не совершать никаких правонарушений, иначе попадут в тюрьму) и 842 евро штрафа (750 фунтов стерлингов).

По словам представителей отеля, мошенники пытались получить возможность бесплатно провести следующий отпуск в Испании и дополнительные деньги. Такая практика стала довольно распространенной в последние годы, особенно среди туристов из Соединенного Королевства, однако суды довольно успешно с ней борются, что и продемонстрировал вынесенный приговор.

В мире Европа Великобритания
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