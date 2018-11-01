Суд назначил фабрике "Петеленка" штраф в размере 700 тысяч рублей

Арбитраж Московской области принял положительное решение по иску Россельхознадзора.

Он привлек к административной ответственности - штрафу в 700 тысяч рублей "Петелинскую птицефабрику" за повторные нарушения. Основанием стало повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции птицефабрики в одном из магазинов.

По закону, Россельхознадзор может ходатайствовать о приостановке работы птицефабрики, но ведомство просило суд назначить штраф, передает "Интерфакс".

В мае этого года у Россельхознадзора уже были аналогичные претензии к "Петеленке". Тогда владельцы фабрики заплатили штраф в 300 тысяч рублей.