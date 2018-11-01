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01.11.2018 09:28
Рубрика: В мире

The Times узнала о важнейшей договоренности Мэй по Brexit

Текст: Александр Ленин

Британские финансовые компании будут иметь доступ на европейские рынки после выхода Лондона из Евросоюза. Такая договоренность была достигнута премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с представителями ЕС.

Переговорщики сторон вышли на предварительное соглашение, в котором обозначены все нюансы будущего партнерства Лондона с Брюсселем в сфере услуг, передает The Times со ссылкой на источники в правительстве. В частности, в проекте документа затрагиваются аспекты обмена информацией.

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Министр по выходу Великобритании из ЕС Доминик Рааб в письме, адресованном профильному комитету палаты общин британского парламента, отметил, что сделка между Лондоном и Брюсселем находится на финальной стадии согласования и в течение ближайших трех недель будет, по всей вероятности, достигнута.

Напомним, что в 2016 году большинство британских граждан на референдуме выступило за выход из Евросоюза. В июле 2017 года представители Соединенного Королевства и ЕС приступили к официальным переговорам по этому вопросу.

В настоящее время Лондон и Брюссель пытаются найти взаимоприемлемые условия существования после Brexit. В конце сентября глава Европейского совета Дональд Туск заявлял о неприемлемости предложений Терезы Мэй по выходу из ЕС. Британский премьер настаивала на установлении общих торговых правил между Евросоюзом и Великобританией после выхода Лондона из объединения.

Кроме того, актуальным остается вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Брюссель выступает за то, чтобы оставить обозначенных участников в едином экономическом пространстве и не ужесточать между ними пограничный контроль. Однако, по мнению британцев, ко всем членам Соединенного Королевства должны быть применены единые правила. Окончательно процесс выхода Лондона из ЕС должен завершиться в марте 2019 года.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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