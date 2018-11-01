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Рубрика: В мире

Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана. "В мире достаточно "черного золота" для того, чтобы безболезненно свернуть сотрудничество с Тегераном в этой отрасли", - заявил глава Белого дома.

МИД Ирана отверг обвинения США во вмешательстве в выборы

Он отметил, что внимательно изучил доклад министерства энергетики США. В документе подчеркивается, что в мире увеличивается добыча топлива, имеются стратегические резервы.

Американский лидер пообещал "пристально следить за ситуацией", передает ТАСС. Напомним, в мае этого года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Он также пригрозил не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

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