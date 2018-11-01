Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана. "В мире достаточно "черного золота" для того, чтобы безболезненно свернуть сотрудничество с Тегераном в этой отрасли", - заявил глава Белого дома.

Он отметил, что внимательно изучил доклад министерства энергетики США. В документе подчеркивается, что в мире увеличивается добыча топлива, имеются стратегические резервы.

Американский лидер пообещал "пристально следить за ситуацией", передает ТАСС. Напомним, в мае этого года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Он также пригрозил не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.