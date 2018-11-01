Специалисты из Кливлендской клиники в США 13 лет анализировали систему кровообращения и дыхательные функции более 122 тысяч человек. Участники исследования были разделены на пять групп: от совсем неспортивных до тех, у кого высокая спортивная подготовка.

Ученые пришли к ошеломляющим результатам. Выяснилось: тот, чья физическая форма находится на уровне выше среднего, живет гораздо дольше. У того, кто ведет малоподвижный образ жизни, риск преждевременной смерти повышается в пять раз. И это больше, чем у тех, кто курит или страдает диабетом. И совершенно не важно, считают ученые, о каком возрасте идет речь: фитнес действует на организм позитивно в любом возрасте.

5 раз во столько повышается риск преждевременной смерти при малоподвижном образе жизни

Только не надо думать, что необходимы большие физические нагрузки, тем более - профессиональный спорт. Они показаны далеко не всем.