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01.11.2018 11:09
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые обнаружили неожиданную пользу от удаления аппендикса

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исследователи из Швеции проанализировали данные более полутора миллиона людей, собранные за последние 50 лет, и пришли к выводу, что удаление аппендикса снижает риск развития болезни Паркинсона на 19%.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснили специалисты, в придатке слепой кишки (как раз от нее отходит червеобразный отросток - аппендикс) находится белок альфа-синуклеин, провоцирующий развитие неврологического заболевания.

Ученые выяснили, что этот белок в патогенной форме накапливается в аппендиксе как во время болезни Паркинсона, так и у здоровых людей.

По мнению исследователей, разрушительный альфа-синуклеин может проникнуть в пищеварительную систему, а затем и в мозг.

Справка "РГ"

Болезнь Паркинсона - прогрессирующее заболевание нервной системы. Среди основных симптомов - тремор, ригидность мышц, медлительность и неточность движений.

Ранее ученые выяснили, что риск развития недуга повышают черепно-мозговые травмы. При этом ряд специалистов предполагают, что болезнь Паркинсона начинается не в мозге, а в кишечнике.

Общество Здоровье
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