Украина заявила об аресте российского груза в Мариуполе

Более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, арестованы украинскими силовиками в Мариуполе, передает ТАСС.

Киевские власти назвали это ответом на российские санкции, введенные 1 ноября. Продукция комбината, как заявляет украинская сторона, перевозилась из российского порта в Бельгию и будет расследоваться местной прокуратурой как "финансирование терроризма".

Напомним, что введенные Москвой санкции коснулись 322 украинских граждан и 68 компаний. Среди физлиц - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний.