Украинского чиновника накажут за карту с российским Крымом

На Украине начато расследование в отношении главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Чиновник провинился в том, что воспользовался картой, на которой Крым был указан в составе РФ, передает ТАСС.

"Инцидент" произошел во время выступления Ноняка на комитете по логистике в офисе Европейской бизнес ассоциации (ЕВА): загрузив презентацию с картой, он увидел, что Крым на ней - российский. Ноняк попытался оправдаться, заявив, что "увидел презентацию только во время выступления", но эта отговорка не помогла.

Теперь служебная проверка выяснит, была ли это "ошибка чиновника" или "сознательная, умышленная провокация".