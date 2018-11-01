Новости

Банк России побил рекорд по закупкам золота 23:22
Украина заявила об аресте российского груза в Мариуполе 22:57
Нефтяники 1 ноября выполнили соглашение о снижении цен на топливо 22:15
Определились все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу 22:12
Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы 21:58
В Черногории установили памятник российскому адмиралу Войновичу 21:45
УФАС Петербурга разрешило Смольному украсить город к Новому году 21:44
В Армении распустили парламент 21:43
Средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц 21:39
Минпромторг не исключил корректировки санкций в отношении Украины 21:14
"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России 21:10
План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году 20:58
В Адыгее девушка заплатила 340 тыс рублей, чтобы отдать в приют котенка 20:48
Мурманск впервые возглавила женщина 20:47
Древний челн спустя 500 лет обнаружили в русле Немана 20:15
В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения 20:08
Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой 20:02
Nissan представил обновленный кроссовер Terrano 19:44
В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома 19:28
У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак 19:22
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи" 19:14
Стали известны гонорары самых "дорогих" актрис и актеров ТВ 19:10
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве 19:09
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов 19:09
В Дагестане задержали участников экстремистской организации 19:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 21:45
Рубрика: В мире

В Черногории установили памятник российскому адмиралу Войновичу

Текст: Александр Борисов (Подгорица)
Фото: Посольство РФ в Черногории Фото: Посольство РФ в Черногории
Фото: Посольство РФ в Черногории

В Черногории в общине Герцег-Нови открыли памятник адмиралу Черноморского флота графу Марко Ивановичу Войновичу. Мероприятие было организовано властями этого населенного пункта при содействии российской дипмиссии в Подгорице.

"Инициатором создания памятника выступило культурно-просветительское общество "Матица Бока", председатель которого господин Зоран Шабанович в своем приветственном обращении подчеркнул особое значение сохранения памяти об известных уроженцах городов региона Боко-Которского залива", - рассказали российские дипломаты.

Фото: Минобороны России/ Wikimedia.org
Флагману Черноморского флота вернут ход

Между тем председатель общины Герцег-Нови Стеван Катич в своем выступлении отметил, что "открытие памятника адмиралу Войновичу является показателем ответственности всех инициаторов проекта перед своей историей, известным личностями и событиями для Герцег-Нови и его жителей". В свою очередь атташе по вопросам культуры посольства России в Черногории обозначил "историческую значимость личности адмирала Марко Войновича не только как отважного флотоводца XVIII века, но и как человека, который стал связующим звеном между Черногорией и Россией".

Напомним, что Марко Иванович Войнович (1750-1807) - граф из рода Войновичей (происходит от короля Сербии Святого Стефана Дечанского из династии Неманичей), один из основателей Черноморского флота, командовавший им с 1789 по 1790 годы, адмирал (1801).

В мире Европа Черногория
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии
В МИД РФ прокомментировали введение санкций в отношении Украины
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер