В Черногории установили памятник российскому адмиралу Войновичу

В Черногории в общине Герцег-Нови открыли памятник адмиралу Черноморского флота графу Марко Ивановичу Войновичу. Мероприятие было организовано властями этого населенного пункта при содействии российской дипмиссии в Подгорице.

"Инициатором создания памятника выступило культурно-просветительское общество "Матица Бока", председатель которого господин Зоран Шабанович в своем приветственном обращении подчеркнул особое значение сохранения памяти об известных уроженцах городов региона Боко-Которского залива", - рассказали российские дипломаты.

Между тем председатель общины Герцег-Нови Стеван Катич в своем выступлении отметил, что "открытие памятника адмиралу Войновичу является показателем ответственности всех инициаторов проекта перед своей историей, известным личностями и событиями для Герцег-Нови и его жителей". В свою очередь атташе по вопросам культуры посольства России в Черногории обозначил "историческую значимость личности адмирала Марко Войновича не только как отважного флотоводца XVIII века, но и как человека, который стал связующим звеном между Черногорией и Россией".

Напомним, что Марко Иванович Войнович (1750-1807) - граф из рода Войновичей (происходит от короля Сербии Святого Стефана Дечанского из династии Неманичей), один из основателей Черноморского флота, командовавший им с 1789 по 1790 годы, адмирал (1801).