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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на ноябрьские праздники в регионах

Текст: Ольга Игнатова
В российских регионах погода 3-5 ноября, когда у всей страны будут удлиненные выходные в связи с празднованием Дня народного единства, ожидается очень разной.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Так, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в черноземье - в Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях - днем будет до плюс 12-ти. В Поволжье осадки. Днем в Самарской и Саратовской областях - от 4 до 9 градусов. В Нижегородской и Кировской областях - 2-7 выше нуля.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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На северо-западе европейской территории - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - если 3 ноября будет до плюс 12 градусов, то уже 4-го ожидается понижение температуры до 4-9 градусов. Будет идти дождь с мокрым снегом.

Самая теплая погода - на Черноморском побережье. Там плюс 17-22 градуса. В Ростовской и Волгоградской областях в праздники - плюс 6-11 градусов. Без осадков, но ветрено. 3 ноября на Урале - в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях - снег и ветер до 22 метров в секунду. Днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса. В Красноярском крае мокрый снег и днем 0- минус 5. Не порадует погода и жителей дальневосточных регионов. В Амурской области и Хабаровском крае минус 3- плюс 2 градуса. Дождь со снегом. Осадки там прекратятся только 5 ноября, но выше плюс 1 градуса днем столбики термометров не поднимутся. Тепло только в Приморском крае, где 3 и 4 ноября до плюс 9-14, но с дождем. А в понедельник похолодает до плюс 3-8 градусов.

В столице в День народного единства будет тепло и дождливо. В ночь на воскресенье ожидается до 4 тепла, а днем - до плюс 10-ти. С понедельника, 5 ноября, начнет выглядывать солнце. Днем - от 5 до 10 градусов тепла. Следующая короткая рабочая неделя тоже начнется с теплой и солнечной погоды.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Празднование Дня народного единства
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