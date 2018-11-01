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01.11.2018 11:40
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили британскую угрозу "высокой цены" для России

Текст: Татьяна Замахина
В нижней палате российского парламента прокомментировали слова главы МИД Великобритании, пригрозившего России "очень высокой ценой", которую она якобы должна будет заплатить для возвращения в международную систему.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Свое заявление Джереми Хант сделал накануне. В частности, он отметил, что возвращение РФ в "основанную на правилах международную систему" чревато большой платой. Если РФ продолжит действия, подобные кибератакам или нападения с применением химического оружия в Солсбери, то "цена для России будет очень высока", сказал дипломат. Отметим, российская сторона неоднократно опровергала все обвинения.

Фото: Depositphotos.com
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Впрочем, британский внешнеполитический лидер подчеркнул, что в Великобритании очень бы хотели найти способ вернуть в международную систему Россию (при этом Хант сначала назвал ее Китаем, но потом под общий смех поправился).

- Все угрозы министра иностранных дел Великобритании в адрес России, которую он путает с Китаем, построены на фейковых обвинениях и не имеют никаких оснований, - прокомментировал ситуацию член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. - Громкие заявления британских политиков о вине России в конфликте на Донбассе, о псевдо-захвате Крыма и других смертных грехах - не более чем одурачивание общественности.

Он также оценил это как "попытку запугивания граждан "злыми" русскими и намеренное разжигание русофобии".

Парламентарий считает, что простые люди на Западе уже устали от агрессивной риторики своих политиков в адрес России.

- Ту самую "высокую цену", которой пугает нас господин Хант, платят европейские граждане за близорукость собственных правителей, - резюмировал он, - поскольку главным результатом антироссийской истерии являются реальные экономические потери в тех же западных странах.

В свою очередь, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов полагает, что налицо "очередная попытка изобразить себя хозяевами мира". В комментарии РИА Новости он объяснил, что за плата вероятно имеется в виду - это суверенитет.

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