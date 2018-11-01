В японской больнице мужчина напал с ножом на людей

В одной из больниц японского города Амагасаки префектуры Хёго мужчина напал на людей с ножом. В результате произошедшего ранены двое человек, в том числе один из представителей медперсонала. Подробностей об их состоянии не сообщается.

Правоохранители задержали преступника, которым оказался 28-летний молодой человек. В настоящее время полицейские органы выясняют обстоятельства инцидента, передает телерадиокомпания NHK.

Мужчина зашел в приемное отделение больницы в 11-15 по местному времени, после чего нанес ножевые ранения одному из пациентов и сотруднику больницы. Мотивы злоумышленника остаются неизвестными.