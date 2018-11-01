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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Институте Пушкина русский язык дистанционно изучает 1,5 млн человек

В Москве продолжает работу Всемирный конгресс соотечественников, объединивший почти семьсот русскоговорящих из-за рубежа. Одна из тем обсуждения форума - сохранение и развитие русского языка. Представляем выдержки из выступления ректора Института Пушкина Маргариты Русецкой.
Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая Фото: Андрей Аллаяров /wikipedia Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая Фото: Андрей Аллаяров /wikipedia
Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая Фото: Андрей Аллаяров /wikipedia

"Британское PR-агентство Portland в 2016 году впервые поместило Россию в список 30 наиболее влиятельных стран по критерию "мягкой силы" на 27 место. Вхождение в этот рейтинг означает возможность государств влиять на другие страны, используя гуманитарные ценности, а не деньги или силу. При этом эксперты "Портланд" говорят о том, что Россия обладает богатыми запасами культурного влияния, и приводят в качестве примеров наследие известных русских писателей, а также растущую популярность интернет-ресурсов на русском языке и многомиллионной российской соцсети "ВКонтакте". Действительно, язык, коммуникация на языке занимают ключевое место в формировании имиджа каждой страны.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Школьники-мигранты и их родители пройдут программу обучения русскому языку

По некоторым данным, в конце 1980-х годов более 350 миллионов человек во всем мире говорили на русском языке. Непростые 1990-е и 2000-е стали серьезным испытанием и для Института Пушкина. В условиях отсутствия финансирования закрылись филиалы, была "заморожена" работа международных авторских коллективов. Русский язык стал исчезать из национальных программ обучения, корпус русистов перестал подпитываться новыми кадрами, учебники старели, а новых не выходило. Дело сохранения русского языка подхватили наши соотечественники, открывая школы для детей-билингвов.

Но пять лет назад, когда были приняты стратегические решения и подписаны государственные документы о поддержке соотечественников, русских школ и русского языка, в Институте открылось второе дыхание... Благодаря концентрации усилий, вниманию и поддержке Правительства РФ, Министерства образования, МИД, Россотрудничества Институт снова стал научно-методическим и экспертным, стратегическим центром русского языка - ключевой организацией "мягкой силы" России, подобно Институту Гете, Конфуция и Британскому совету..."

Ресурсами портала "Образование на русском на сегодняшний день пользуется около 6 миллионов человек из 204 стран мира

Сегодня мне хочется представить в аудитории Шестого Всемирного конгресса соотечественников обновленный Институт Пушкина. Институт снова задает тон и стиль на изучение русского языка: это изучение в электронных средах, которое сегодня становится самым востребованным. Методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в электронных средах - наш новый проект. Прежде всего, это портал "Образование на русском", представляющий собой уникальную государственную электронную образовательную среду для тех, кто учит и преподает русский язык: бесплатные уроки русского языка, программы повышения квалификации и регулярные вебинары для русистов, обширный ресурс по культуре и истории России. Сегодня нашими новыми дистанционными слушателями стали миллионы людей со всего мира. Полтора миллиона учеников - такого Институт Пушкина не знал даже на пике интереса к русскому языку.

Мы готовы вместе с заинтересованными организациями выстроить систему профессионального развития кадров русистов на основе профессионального стандарта. Комплексная система сопровождения билингвальных русскоязычных детей: от изучения русского языка, россиеведения и литературы до тестирования знаний и умений школьников. Я хочу поблагодарить присутствующих в зале руководителей русских школ, которые вместе с нами создавали новые стандарты преподавания русского для детей-билингвов и являются примерами новых форматов работы русских школ.

Фото: depositphotos.com
Почему в российских школах мало учебников по родным языкам

Институт - одна из ведущих российских организаций, обеспечивающих процедуры тестирования всех видов: на получение гражданства, вида на жительство, сертификационное тестирование по русскому языку как иностранному, "комплексный экзамен" для трудовых мигрантов и детское билингвальное. Все формы доступны, в соответствии с действующим законодательством, в электронной дистанционном формате. Можно сказать, что в проекте цифровизации российского общества русский язык стал первой оцифрованной отраслью, что сделало его доступным по всему миру, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечило высокие стандарты его преподавания и тестирования".

Среди наших проектов и олимпиада по РКИ, которая проводится уже 45 лет, и профильные смены по русскому языку в "Артеке", "Орленке", "Океане", наша партнерская сеть "Института Пушкина" как объединение лучших организаций, разделяющих миссию сохранения, изучения и распространения русского языка, и уникальная программа "Послы русского языка в мире" - интеллектуальное волонтерство, формат молодежной дипломатии, которым уже охвачено около 40 тыс. человек более чем из 80 стран мира!
Институт Пушкина ежегодно принимает около 3 тысяч иностранных граждан из 150 стран мира, но к сожалению, среди них очень мало наших соотечественников. Нам нужны единомышленники из числа молодых специалистов, наших соотечественников, русистов завтрашнего дня. Сегодня ситуация меняется в пользу русского языка. Уже сейчас институт не может принять всех желающих изучать русский язык, и у преподавателей русского языка есть очень хорошие перспективы. Данные анализа рынка труда говорят о потребности кадров с русским языком во всех секторах экономики, исчисляемую в 125 млн человек".

Цитата

Президент Владимир Путин рассказал на конгрессе о мерах по поддержке русского языка:

- Министерство просвещения России с 2017 года направляет учителей-русистов в шесть городов Таджикистана, оказывает помощь Туркмено-российской средней образовательной школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде. Создана партнерская сеть "Институт Пушкина", задача которой - сделать общедоступными программы изучения русского языка.  В ее рамках уже действует более 80 языковых центров в разных странах мира.

 

Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве
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