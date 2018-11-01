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01.11.2018 20:51
Рубрика: Спорт

Прошлись по "Енисею"

"Локомотив" разгромил красноярский клуб в Кубке России, а Дмитрий Аленичев все ближе к отставке
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
1 ноября в Кубке России определились все участники четвертьфинала. Последними путевки в эту стадию получили победители пар "Крылья Советов" - "Краснодар", "Ростов" - "Зенит" и "Спартак" - "Анжи". Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.
За четыре дня "Локомотив" дважды разгромил "Енисей": сначала в чемпионате (3:0), а затем в Кубке (4:1). Фото: РИА Новости За четыре дня "Локомотив" дважды разгромил "Енисей": сначала в чемпионате (3:0), а затем в Кубке (4:1). Фото: РИА Новости
За четыре дня "Локомотив" дважды разгромил "Енисей": сначала в чемпионате (3:0), а затем в Кубке (4:1). Фото: РИА Новости

Вне зависимости от их исхода впервые за три года в восьмерку лучших Кубка попали исключительно клубы Премьер-лиги. Ко второму по значимости трофею страны у ведущих команд традиционно прохладное отношение. Особенно у тех, кто выступает не только в чемпионате, но и в еврокубках. Нередко они берегут силы для этих двух турниров, выставляя на Кубок резервные составы. Но в текущем розыгрыше ситуация слегка изменилась.

Еще до начала сезона главный тренер "Локомотива" Юрий Семин дал ясно понять: несмотря на определенный кадровый дефицит, его команда будет бороться за победу во всех соревнованиях. Тогда слова именитого специалиста многие эксперты посчитали дежурными. Но время показывает, что Юрий Павлович не лукавил.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Как в матче с "Балтикой" (3:2) в предыдущей стадии Кубка, так и сейчас с "Енисеем" (4:1), у москвичей вышел вполне боеспособный состав. Антон Миранчук, Эдер, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов - всех их можно смело причислить к игрокам основы.

- Я еще летом сказал, что мы хотим победить в Кубке, а вы мне не верили, - обратился к журналистам на послематчевой пресс-конференции Семин. - Сегодня себя здорово проявили как опытные ребята, так и молодежь. Никто не выпадал из игры.

Не забыл Юрий Павлович подчеркнуть еще одну важную деталь: в случае триумфа в нынешнем розыгрыше Кубка "Локомотив" станет рекордсменом по числу побед в турнире. На данный момент "железнодорожники" делят лидерство по этому показателю с ЦСКА - по семь титулов.

- Да, это еще одна мотивация для нас. Я вообще не понимаю разговоров об отсутствии престижа у Кубка. Так говорить могут только люди, далекие от футбола, - считает Семин.

Если "Локомотив" выиграет Кубок, он обгонит ЦСКА и станет рекордсменом по числу побед в этом турнире

К таковым еще можно смело причислить тех, кто до сих пор уверен: в 2017 году "Спартак" стал чемпионом благодаря Дмитрию Аленичеву. Если точнее - его знаменитому "багажу". Но работа специалиста в "Енисее" в этом сезоне говорит об обратном: команда, укомплектованная не самыми слабыми игроками, идет на последнем месте в таблице Премьер-лиги, набрав в 12 матчах лишь шесть очков. А теперь вот с треском вылетела из Кубка.

- Готов ли я подать в отставку? Пригласите руководителей клуба и спросите у них, - парировал Аленичев на вопросы журналистов о его возможном уходе из "Енисея". - Буду краток: у "Локомотива" игроки мастеровитее. Я бы тоже хотел, чтобы у меня в составе были братья Миранчуки, Фернандеш и Эдер.

Шанс проявить себя в топ-клубе у Аленичева был. И футболисты там были ничуть не хуже, чем сейчас в "Локомотиве". Но "Спартак" при нем так ничего и не выиграл.

Премьер-лига

3 ноября двумя матчами стартует программа 13-го тура отечественной Премьер-лиги. Главным хитом выходных станет дерби между "Динамо" и ЦСКА.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Бело-голубые" - одни из самых неудобных соперников для армейцев. Из последних 16 встреч этих команд во всех турнирах ЦСКА победил лишь в двух. В этом дерби почти всегда сложно определить фаворита. Особенно сейчас, когда армейцы проиграли в двух матчах подряд, а динамовцы одолели лидера чемпионата "Зенит" (1:0) и не уступили в гостях "Ахмату" (0:0).

Ситуация осложняется для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко еще и тем, что уже в следующую среду его футболистам предстоит провести одну из ключевых встреч Лиги чемпионов - дома с "Ромой". Наверняка белорусский специалист даст отдохнуть кому-то из лидеров. К примеру, лучшему бомбардиру Премьер-лиги Федору Чалову, который после резвого старта сезона явно подустал.

Любопытным представляется матч в Тушино, где "Спартак" примет "Урал". Не исключено, что к этой игре "красно-белых" будет готовить не исполняющий обязанности главного тренера команды Рауль Рианчо, а Олег Кононов.

Где будем смотреть

Суббота, 3 ноября

Матч ТВ

13.55. "Локомотив" - "Арсенал". Прямая трансляция

Матч Премьер

16.15. "Динамо" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Воскресенье, 4 ноября

Матч Премьер

13.45. "Зенит" - "Ахмат". Прямая трансляция

15.55. "Краснодар" - "Ростов". Прямая трансляция.

18.45. "Спартак" - "Урал". Прямая трансляция.

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