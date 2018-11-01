В Минкультуры объяснили ситуацию с прокатом фильма "Хантер Киллер"

Экшн-триллер "Хантер Киллер", основанный на романе "Точка обстрела" Джорджа Уоллеса и Дона Кита о мятежном российском адмирале, задумавшем развязать новую мировую войну, должен был выйти в российский прокат 1 ноября.

Еще раньше в сентябре российское издание "Бюллетень кинопрокатчика" сообщало о том, что у картины проблемы с выходом в прокат на Украине. Там фильм должен был появиться в кинотеатрах 25 октября. Причина называлась "из-за демонстрации военной мощи России".

"Министерство культуры Украины отказалось выдать прокатное удостоверение шпионскому экшн-триллеру, ссылаясь на "Закон Украины о кинематографии", который запрещает прокат на территории страны фильмов, демонстрирующих мощь российской армии", - говорилось в заметке индустриального издания.

Но накануне российского проката стало известно, что картина не появится в кинотеатрах и у нас. Тот же "БК" написал о том, что компания-прокатчик Megogo Distribution разослала партнерам-кинотеатрам письмо (и оно есть в распоряжении редакции издания) с просьбой убрать из расписания 1 ноября 2018 года сеансы фильма. Причина - лента до сих пор не получила прокатное удостоверение, а без него публичная демонстрация фильма на территории России незаконна.

"Вынуждены сообщить вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от Министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм "Хантер-Киллер", - говорится в письме дистрибьютора. - Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября или даже намека на это мы не получали". В течение всего дня 31 октября представители Megogo Distribution пытались узнать номер и дату выдачи прокатного удостоверения, однако сделать это не удалось. Сотрудники министерства культуры отвечали, что ПУ находится на подписании. Редакции "РГ" комментарий от представителей самой компании получить также не удалось - запрос остался без ответа.

Фильм "Хантер Киллер" рассказывает о том, что американская атакующая субмарина "Хантер Киллер" вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба. В картине великолепный актерский состав - Джерард Батлер, Гари Олдман, Коммон, Линда Карделлини. Также в ней снимались российские актеры, которые уже не в первый раз задействованы в голливудских проектах - Михаил Горевой, Александр Дьяченко, Юрий Колокольников и Игорь Жижикин.

По сюжету где-то за Северным полярным кругом все еще идет "холодная война". На огромных глубинах, скрытых от всего мира, подводные лодки США и России продолжают вести игры, ставки в которых невероятно высоки: каждый раунд может стать последним, а последствия вспышки внезапной агрессии непредсказуемы. Высокотехнологичные атомные подводные лодки нового поколения выслеживают врага на глубине, и создается ощущение, что мы на пороге полномасштабной войны.

"Экшн "Хантер Киллер" снят в формате классического подводного триллера - нервное напряжение, клаустрофобия, физическое и психологическое давление под толщей воды и на суше, ощущения усиливаются от давящей обстановки, когда политические интриги и противостояния могут в одночасье изменить баланс сил на мировой арене. Но вдруг эти замаскированные военные игры могут стать реальностью? Что если лишь один выстрел может привести мир на порог Третьей мировой войны? Будущие зрители фильма, названного в честь класса подводных невидимых штурмовиков, способных прицельно атаковать врага, будут медленно погружаться в безжалостный подводный мир, полный интриг и непредсказуемости", - рассказывается в релизе картины.

Звезды, комментируя фильм, ничего не говорят о политической составляющей вопроса, делая акценты на сути своих персонажей и отношении к происходящим событиям.

"Подводники сталкиваются не столько с мыслью о смерти, сколько с давящей на психику перспективой погружения на самое дно темного моря. Им ведь постоянно приходится жить с этим - и именно это проверяет их на стойкость, заставляет доверять друг другу и сплачиваться. Есть что-то жизненно важное в осознании факта, что вне зависимости от происходящего, независимо от того, капитан ты или младший офицер, с "подводной лодки никуда не деться" - вы вместе здесь и сейчас", - говорит Джерард Батлер.

"Основной месседж фильма для меня, тот, который занимает меня еще со времен "Шпионского моста" Стивена Спилберга: как легко может произойти глобальная катастрофа. В секунду мир может обратиться в прах, когда под рукой у сверхдержав до черта агрессии и оружия. Мне хотелось прокричать, показать, как легко может случиться непоправимое. Или трудно поправимое, как в нашем случае в "Хантер Киллере", когда из-за ложных амбиций можно уничтожить все", - рассказывает Михаил Горевой.

Комментарий

Министерство культуры прокомментировало ситуацию с прокатом фильма "Хантер Киллер следующим образом, объясняя то, что не было выдано прокатное удостоверение - вопросами, связанными с ненадлежащим оформлением копий и документов:

"Прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России. Согласно действующему законодательству, а точнее, постановлению Правительства РФ от 27.02.2016 № 143, прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после получения Минкультуры России документа, подтверждающего исполнение статьи 12 Федерального закона "Об обязательном экземпляре документов". По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако, копия была ненадлежащего качества. Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение ".

