В российский прокат выходит фильм "Девушка, которая застряла в паутине"

Фильм "Девушка, которая застряла в паутине" режиссера Федерико Альвареса выходит в российский прокат 8 ноября. И если охарактеризовать его одним предложением - это будет фраза о том, что не стоит делать "бондиану" из того, что таковой не является. Но нет - самобытная шведская история Лисбет Саландер, хакерши под ником "Оса", приведена к голливудскому знаменателю, сделана в стиле лент про Джеймса Бонда, что никоим образом не пошло ей на пользу.

Начнем с того, что писатель Стиг Ларссон, написавший бестселлер - трилогию "Миллениум" о Лисбет Саландер, из которого более всего известна первая часть "Девушка с татуировкой дракона", во второй и третьей части затронул тему болезненных взаимоотношений героини с ее отцом. Последний имел отношение к России, что можно понять даже по его фамилии Залаченко. "Девушку с татуировкой дракона" экранизировали дважды. Первая экранизация - шведская. Сделана в 2009 году режиссером Нильсом Арденом. Главную мужскую роль - журналиста Микаэля Блумквиста - сотрудника журнала "Миллениум" в ней сыграл популярный шведский актер Микаэл Нюквист. В роли Лисбет Саландер - Нуми Рапас. В принципе, в 2009-м в Швеции была экранизирована вся трилогия. И те же актеры играли главные роли во всех фильмах.

Но в 2011 году за "Девушку с татуировкой дракона" взялся Голливуд. А именно - режиссер Дэвид Финчер, автор знаменитой "Исчезнувшей". Поскольку роль Микаэля Блумквиста сыграл Дэниел Крейг - Джеймс Бонд нескольких последних фильмов знаменитой франшизы - сравнений с "бондианой" уже тогда было не избежать. Несомненной удачей фильма 2011 года была Руни Мара в роли Лисбет. А в целом проект показал впечатляющие сборы и стало ясно - продолжение последует. Однако трогательная история взаимоотношений Лисбет с отцом, и ее детство и становление, описанные в романах Ларссона "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки", в основу нового фильма не легли. Он был сделан по произведению Давида Лагеркранца "Все, что не убивает" (оригинальное название), который решил дописать знаменитую трилогию после того, как Ларссон в возрасте 50-ти лет ушел из жизни.

Или, скорее, переписать на свой лад. По этой книге и снят новый фильм режиссера Альвареса, о котором, перефразируя известный афоризм, можно сказать "все, что не убивает, делает нас слабее". Удача картины - Клэр Фой в роли Лисбет Саландер. Актриса, которую зрители знают как королеву Елизавету в сериале "Корона" и роли жены астронавта - главного героя фильма "Человек на Луне", нашла свой ключик к персонажу. Но пластмассовую картину, подделку под "бонда" это не спасло.

Дело в том, что Саландер в отличие от Бонда человечек крайне уязвимый. Стать лучшим спецагентом сильнейшей в мире разведки - это не про нее. Она-то конечно сотрудничает со специалистами и помогает раскрывать преступления, но долгое время девушка была изгоем в обществе, в результате чего стала социопатом-одиночкой, не имеет ни родных, ни друзей, и в хакеры пошла не от хорошей жизни - общаться в Сети ей легче, чем напрямую. Ахиллесова пята Лисбет - семейные отношения. Отец - насильник и садист, сестра, которая не могла ему противостоять. В книгах Ларссона у Лисбет есть еще и сводный брат - гигант нечеловеческой силы, и обладатель наперсточного ума Рональд Нидерман, который выполняет при преступнике-отце роль - нечто среднее между мальчиком на побегушках и телохранителем. В новом фильме этого персонажа нет, да и отношения с отцом не раскрыты. Авторы предпочли заменить их женской темой - выяснением отношений между двумя сестрами.

Фильм начинается с конъюнктуры - реверанс в сторону движения #metoo: Саландер - защитница женщин, которые испытывают семейное насилие, решает проблемы одной отдельно взятой семьи. Сцена сделана уже неправдоподобно, но авторы идут дальше, заставляя одинокую хакершу спасать мир, угрозу которому составляет секретная разработка ученого Болдера, попавшая в нехорошие руки. Из фильма непонятно то, что прописано в книге Лагеркранца: именно с этой разработкой Болдер пришел к журналисту Микаэлю Блумквисту с просьбой его защитить. В фильме же Блумквист (в этой роли Сверрир Гуднасон, которого отечественный зритель мог недавно наблюдать в спортивной драме "Борг/Макинрой" - он играл Борга), попадает в историю ниоткуда и непонятно из-за чего. Более того, режиссер наделяет известного смелого журналиста чертами инфантильного мужчины, рядом с которым любая женщина кажется обладающей невиданной силой. Даже если это не Лисбет Саландер.

На сеансе можно одобрительно покивать, наблюдая за некоторыми трюками - например, тем, как мотоцикл передвигается по льду. Хотя в той же "бондиане" гонки в вечной мерзлоте были сделаны гораздо лучше. А более - ничем. Единственное, что может заставить задуматься - почему в семейных отношениях, когда один человек делает свой собственный выбор, вину за него он предпочитает переложить на самого близкого, да еще и сделать так, чтобы тот всю жизнь чувствовал себя виноватым.

Эту тему можно с натяжкой разглядеть в последней сцене выяснения отношений между двумя сестрами, при том, что в целом она претендует на звание самого неискреннего эпизода в фильме. Казалось бы - у Ларссона все довольно логично было описано: существует два типа женщин, в данном случае - родные сестры. Одни - мягкие и покорные, которые не в силах противостоять злу и насилию, другие - те, кто не боится их защищать, идти против общественных устоев, остаться одинокими, но отстоять свою правду - такова Лисбет Саландер, и этим привлекателен ее образ. В фильме же, снятом по совсем другой книге, слабая женщина, неспособная к сопротивлению и сделавшая свой выбор в пользу покорности, в какой-то момент превращается в жестокую преступницу, для которой не существует ничего святого. В основе такого радикального поворота уже лежит некая неестественность, так что можно название и суть фильма истолковать следующим образом - в паутине запутался сам режиссер. Кстати, название картины имеет несколько смыслов. Паутина имеется в виду и Интернет, и сеть человеческих взаимоотношений. Но организацию главных злодеев, от которых нужно спасти мир, прямо в лоб так и зовут - "пауками". Так что места фантазиям не остается.

Между тем



Студия Columbia Pictures продолжает работать над следующей книгой серии "Миллениум" - "Девушка, которая мстит" (The Girl Who Takes an Eye for an Eye), а также - сохраняет за собой права на экранизацию всех последующих книг серии. Можно сравнить это с попыткой экранизации другого бестселлера "Пятьдесят оттенков серого". Фильмы вызывают шквал критики, однако прибыль они приносят фантастическую: судьба героини всем интересна. Правда, в данных двух случаях - по разным причинам.