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В WhatsApp появится реклама. Угадайте, где именно

01.11.2018,  
14:19
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Вице-президент WhatsApp Крис Дениелс подтвердил, что в мессенджере совсем скоро появится реклама.

Как сообщает Outlook India, рекламные вставки будут видны в разделе статусов - там, где пользователи обмениваются короткими видео или фотографиями, которые исчезают через 24 часа.

В Facebook отмечают, что статусами WhatsApp ежедневно пользуется около 450 миллионов человек.

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Комментируя нововведение, Крис Дениелс подчеркнул, что это будет основной способ монетизации WhatsApp, а также возможность для компаний получить доступ к аудитории мессенджера.

Стоит отметить, что создатели приложения изначально не планировали монетизировать его с помощью рекламы. Желание соцсети Facebook, нового владельца WhatsApp, зарабатывать на мессенджере, вынудило их покинуть свой проект.

В настоящее время WhatsApp пользуется более 1,5 миллиарда человек во всем мире.

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