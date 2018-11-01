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Рубрика: Власть

Сквозь огонь и воду

Валентина Матвиенко и Евгений Зиничев вручили награды детям-героям
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
1 ноября в Совете Федерации состоялось традиционное награждение "детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни". Так эта трогательная церемония называется в официальном плане работы верхней палаты российского парламента.
В Совете Федерации стало уже традицией накануне Дня народного единства награждать детей-героев. Фото: Алексей Епишев В Совете Федерации стало уже традицией накануне Дня народного единства награждать детей-героев. Фото: Алексей Епишев
В Совете Федерации стало уже традицией накануне Дня народного единства награждать детей-героев. Фото: Алексей Епишев

Она проходит в канун Дня народного единства в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Ежегодно со всей России в Москву приезжают юные россияне, совершившие героические поступки. Кто-то спас утопающих, кто-то вынес детей или взрослых из горящего дома, кто-то проявил смекалку в экстремальной ситуации и применил знания, полученные на уроках ОБЖ.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Как рассказала в приветственном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, количество юных героев с каждым годом растет. "Только в этом году мы получили 250 представлений (на награждение) из 68 субъектов Российской Федерации", - сообщила она. Пригласить всех на церемонию в столице не удалось, но сенаторам дано поручение провести аналогичные мероприятия в своих регионах, "чтобы ни один такой подвиг не остался незамеченным", добавила спикер.

В нынешней церемонии приняли участие двадцать ребят из разных уголков России. Возраст участников ограничен 16 годами. Это верхний предел, нижнего нет. Самыми юными в этот раз оказались девятилетний Максим Богдан из Рязанской области и десятилетний Никита Казаченко из Смоленской области. Обычные мальчишки в похожих темных костюмах сидели, болтали ногами (до пола ноги пока не достают), с любопытством рассматривали нарядный зал и прибывших на церемонию сенаторов, спасателей, Героев России и Героев Советского Союза. Максим и Никита проявили мужество на пожаре, спасли из огня своих младших сестер и братьев. Никита тогда потерял маму, Максим после случившегося живет в реабилитационном центре.

Не только храбрость, но и смекалку проявили четырнадцатилетние алтайцы Никита Чебаевский и Данил Косихин. Они спасли жизнь своему однокласснику Семену, который, не зная броду, прыгнул в воду с высоты и остался без руки. Мальчик не погиб от потери крови только благодаря друзьям - Данил пошел за помощью, а Никита, зажав рану футболкой, на руках понес Семена в участковую больницу. Когда читаешь и слышишь такие истории, ожидаешь увидеть спортивных здоровячков. Но нет - оба, и Данил, и Никита, с виду обычные подростки, среднего роста, довольно худенькие. Но алтайским девчонкам стоит запомнить их имена - никаких сомнений, что юные герои вырастут видными парнями.

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Многие из награжденных ребят рисковали жизнью, бросаясь на помощь ближнему. Так, например, двенадцатилетний Дима Леонтьев сам мог погибнуть, спасая своего товарища Илью, который зацепился за высоковольтные провода. Как указано в графе "описание героического поступка", напряжение в оголенном проводе составляло шесть тысяч вольт! Понятно, что Илья не мог разжать пальцы. Дима же, не найдя безопасного для себя способа помочь другу, просто сбил его с ног. Оба мальчика получили травмы, но сейчас уже прошли курс лечения и приступили к учебе в школе имени Героя Советского Союза Михаила Овсянникова в Самарской области. Дима пришел на церемонию награждения в кадетской форме. И, получив свою награду, воскликнул: "Служу России!".

В нынешней церемонии приняли участие двадцать ребят из разных уголков России

Среди героев, разумеется, были не только мальчики. Медали и ценные подарки получили две девочки - Камила Тайсина (13 лет) из Башкирии и Мария Колесникова (16 лет) из Удмуртии, обе спасли тонущих одноклассников, причем в обоих случаях в беде оказались мальчики.

Несколько юных героев пришли на помощь взрослым. Так, например, Никита Калеманов из Подмосковья, которому тогда было 16 лет, вынес из горящей квартиры 34-летнюю соседку. Чтобы добраться до места происшествия, ему пришлось спуститься по пожарной лестнице. Затем, рискуя жизнью, без каких бы то ни было подручных средств, если не считать фонарика на мобильном телефоне, в густом дыму он нашел соседку Ольгу и вынес ее на воздух.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Трагически могла закончиться поездка на велосипеде для пожилого воронежца, который, проезжая по деревянному мосту, потерял равновесие, ударился головой о сваи и упал в реку. По счастью рядом оказался 14-летний Вячеслав Свертокин, он бросился в воду и спас утопающего.

Все участники церемонии в Совете Федерации получили медали Российского союза спасателей "За мужество в спасении" из рук специально приглашенных Героев России и Советского Союза. Глава МЧС Евгений Зиничев, впервые пришедший на награждение в нынешнем статусе, каждому надел на голову оранжевые береты спасателей. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила ценные подарки - планшеты, как рассказали "РГ" в пресс-службе Совфеда.

"По своим личным качествам вы уже готовые спасатели", - сказал глава МЧС, обращаясь к юным героям. "И если вдруг вы примете для себя решение работать в нашем министерстве, то знайте - двери для вас всегда будут открыты", - добавил он.

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