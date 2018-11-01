"Ведьмак" с Генри Кавиллом: тизер и новые подробности о сериале

НОВОСТЬ01.11.2018, 12:54
Текст:   Генри Достоевский

Мир охотника на монстров Геральта из Ривии, созданного польским писателем Анджеем Сапковским, оказался столь кинематографичен, что был телепортирован не только на игровые площадки, но перенес ряд экранизаций, в том числе - и фанатских.

Сейчас готовится сериал "Ведьмак" от Netflix, главную роль в котором играет Генри "Человек из стали" Кавилл. Многие фанаты франшизы с опаской относятся к проекту, однако сервисный гигант уверен в успехе предприятия, что подтверждает не только немалое количество регулярных мини-новостей о сериале, но и грянувший тизер с наглядным образом Геральта в исполнении Кавилла.

Поклонники Ведьмака, которые до сих пор видят в этой роли лишь датского актера Мадса Миккельсена, недоуменно отметили отсутствие бороды и сравнили облик Кавилла с Леголасом из экранизации "Властелина колец".

Также отметим пополнение в актерском составе. Как сообщает ресурс IGN, состав на данный момент следующий:

Анна Шаффер - Трисс

Ребекка Бенсон - Марилка

Шейн Эттвулл - Нохорн

Люк Нил - Вир

Мэттью Нил - Нимир

Тоби Бамтефа - Данек

Сонни Серкис - Мартин

Родерик Хилл - Флетчер

Фото: kinopoisk.ru
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Инге Бекманн - Ариди

Шарлотта О'Лири - Тиффани

Наташа Кульзак - Торивел

Эмит Шах - Торк

Том Кантон - Филавандрел

Имон Феррен - Кагыр

Джуи Бейти - Лютик

Ройс Пирресон - Истредд

Мацей Мусял - Сэр Ласло

Уилсон Раджу-Пухальте - Дара

Особо отметим, что в многосерийной экранизации примет участие Ларс Миккельсен, брат Мадса, который сыграет чародея Стрегобора.

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