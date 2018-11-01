"Ведьмак" с Генри Кавиллом: тизер и новые подробности о сериале

Мир охотника на монстров Геральта из Ривии, созданного польским писателем Анджеем Сапковским, оказался столь кинематографичен, что был телепортирован не только на игровые площадки, но перенес ряд экранизаций, в том числе - и фанатских.
Сейчас готовится сериал "Ведьмак" от Netflix, главную роль в котором играет Генри "Человек из стали" Кавилл. Многие фанаты франшизы с опаской относятся к проекту, однако сервисный гигант уверен в успехе предприятия, что подтверждает не только немалое количество регулярных мини-новостей о сериале, но и грянувший тизер с наглядным образом Геральта в исполнении Кавилла.
Поклонники Ведьмака, которые до сих пор видят в этой роли лишь датского актера Мадса Миккельсена, недоуменно отметили отсутствие бороды и сравнили облик Кавилла с Леголасом из экранизации "Властелина колец".
When you're so hype about The Witcher by Netflix 😍😍 and then you see this...The weaker ? pic.twitter.com/0GukYkuxE5— Baka lol (@Bakaloltv) 31 октября 2018 г.
Также отметим пополнение в актерском составе. Как сообщает ресурс IGN, состав на данный момент следующий:
Анна Шаффер - Трисс
Ребекка Бенсон - Марилка
Шейн Эттвулл - Нохорн
Люк Нил - Вир
Мэттью Нил - Нимир
Тоби Бамтефа - Данек
Сонни Серкис - Мартин
Родерик Хилл - Флетчер
Инге Бекманн - Ариди
Шарлотта О'Лири - Тиффани
Наташа Кульзак - Торивел
Эмит Шах - Торк
Том Кантон - Филавандрел
Имон Феррен - Кагыр
Джуи Бейти - Лютик
Ройс Пирресон - Истредд
Мацей Мусял - Сэр Ласло
Уилсон Раджу-Пухальте - Дара
The cast for Netflix’s “The Witcher” has been... https://t.co/dLwILHwbTv #gaming pic.twitter.com/31wvsSPIbg— Phil Bay (@ebay_phil) 28 октября 2018 г.
Особо отметим, что в многосерийной экранизации примет участие Ларс Миккельсен, брат Мадса, который сыграет чародея Стрегобора.