"Ведьмак" с Генри Кавиллом: тизер и новые подробности о сериале

Мир охотника на монстров Геральта из Ривии, созданного польским писателем Анджеем Сапковским, оказался столь кинематографичен, что был телепортирован не только на игровые площадки, но перенес ряд экранизаций, в том числе - и фанатских.

Сейчас готовится сериал "Ведьмак" от Netflix, главную роль в котором играет Генри "Человек из стали" Кавилл. Многие фанаты франшизы с опаской относятся к проекту, однако сервисный гигант уверен в успехе предприятия, что подтверждает не только немалое количество регулярных мини-новостей о сериале, но и грянувший тизер с наглядным образом Геральта в исполнении Кавилла.

Поклонники Ведьмака, которые до сих пор видят в этой роли лишь датского актера Мадса Миккельсена, недоуменно отметили отсутствие бороды и сравнили облик Кавилла с Леголасом из экранизации "Властелина колец".

When you're so hype about The Witcher by Netflix 😍😍 and then you see this...The weaker ? pic.twitter.com/0GukYkuxE5 — Baka lol (@Bakaloltv) 31 октября 2018 г.

Также отметим пополнение в актерском составе. Как сообщает ресурс IGN, состав на данный момент следующий:

Анна Шаффер - Трисс

Ребекка Бенсон - Марилка

Шейн Эттвулл - Нохорн

Люк Нил - Вир

Мэттью Нил - Нимир

Тоби Бамтефа - Данек

Сонни Серкис - Мартин

Родерик Хилл - Флетчер

Инге Бекманн - Ариди

Шарлотта О'Лири - Тиффани

Наташа Кульзак - Торивел

Эмит Шах - Торк

Том Кантон - Филавандрел

Имон Феррен - Кагыр

Джуи Бейти - Лютик

Ройс Пирресон - Истредд

Мацей Мусял - Сэр Ласло

Уилсон Раджу-Пухальте - Дара

Особо отметим, что в многосерийной экранизации примет участие Ларс Миккельсен, брат Мадса, который сыграет чародея Стрегобора.