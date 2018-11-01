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"ВКонтакте" запустил долгожданную функцию для всех

01.11.2018,  
17:37
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Во многих соцсетях, включая Facebook и даже "Живой журнал", реализованы древовидные комментарии, облегчающие общение пользователей. Участники "ВКонтакте" были лишены этой радости - до недавнего времени.

Теперь в крупнейшей социальной сети тоже есть ветки комментариев, пишет паблик Live Express.

Теперь, когда пользователь отвечает на комментарий, его реплика появляется под исходным комментарием, образуя цепочку. Ответы в каждой цепочке отсортированы от старых к новым.

В том случае если комментарий, с которого началась ветка, будет удален, остальные комментарии останутся на месте.

Сейчас ветки комментариев доступны в веб-версии "ВКонтакте", а также в приложениях для iOS и Android. Позднее эта возможность будет реализована в мобильной версии сайта соцсети.

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