"ВКонтакте" запустил долгожданную функцию для всех

Во многих соцсетях, включая Facebook и даже "Живой журнал", реализованы древовидные комментарии, облегчающие общение пользователей. Участники "ВКонтакте" были лишены этой радости - до недавнего времени.

Теперь в крупнейшей социальной сети тоже есть ветки комментариев, пишет паблик Live Express.

Теперь, когда пользователь отвечает на комментарий, его реплика появляется под исходным комментарием, образуя цепочку. Ответы в каждой цепочке отсортированы от старых к новым.

В том случае если комментарий, с которого началась ветка, будет удален, остальные комментарии останутся на месте.

Сейчас ветки комментариев доступны в веб-версии "ВКонтакте", а также в приложениях для iOS и Android. Позднее эта возможность будет реализована в мобильной версии сайта соцсети.