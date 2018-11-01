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01.11.2018 20:56
Рубрика: Общество

Микробы грязи боятся

Чрезмерная чистота вредна для здоровья?
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
Казалось незыблемым: чистота залог здоровья. Хотя есть и другое: в грязи микробы дохнут. Чему же верить?
Фото: depositphotos.com
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Канадские ученые установили связь излишней чистоплотности с развитием избыточного веса. Исследователи обнаружили, что в организме тех детей, в чьих семьях часто использовали средства бытовой химии для наведения чистоты, зафиксирован нездоровый состав бактериальной кишечной флоры: конкретно отмечен или дефицит, или, напротив, повышенный уровень некоторых бактерий. К трем годам дети с подобным нарушением становились полнее сверстников.

Объектом исследования ученых в этом проекте стали 757 детей. В возрасте 3-4 месяцев у них были взяты пробы кишечной микрофлоры, после чего в течение нескольких лет ученые продолжали следить за их здоровьем. И вот вывод: избыток чистящих средств нарушает микрофлору кишечника ребенка. Это грозит будущими проблемами с лишним весом.

Дело в том, что кишечник человека населен сложной микрофлорой, и его бактерии играют огромную роль в жизнедеятельности, поскольку влияют на здоровье, самочувствие и даже эмоции. А нарушения в составе и работе микрофлоры кишечника могут привести к проблемам со здоровьем. В первую очередь к избыточному весу.

Общество Здоровье
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