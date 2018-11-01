Зачем немецкий юрист переплывает великие русские реки

Я расскажу вам о двух разных немцах. Первый - профессиональный юрист, руководитель московского представительства международной юридической фирмы, участник нескольких германо-российских общественных и профессиональных организаций и бизнес-сообществ. Второй - занимается тем, что преодолевает вплавь знаменитые русские реки и озера.

На его счету Волга, Енисей, Лена, Обь, Ладожское озеро и Кандалакшский залив Белого моря в полярных широтах, Байкал. Первого зовут Фальк Тишендорф. Второго - Фальк Тишендорф. Все верно: это один и тот же человек. Я попыталась узнать, как в одном человеке уживаются две сильные страсти - юриспруденция и экстремальное плавание. И зачем и куда он плывет.

Фальк, почему именно экстремальное плавание, а не альпинизм, например?

Фальк Тишендорф: Я вовсе не исключаю, что когда-нибудь пойду в горы. Тем более что часть подготовки к заплывам проходит в горах в Сочи и в долине Аоста в Италии. Так что к горам я тоже присматриваюсь. А начало моему плаванию было положено в 2014 году на берегу Волги, когда я в шутку предложил другу из Самары попробовать ее переплыть. Он поддержал, и мы действительно переплыли Волгу вместе. Впечатления были настолько сильными, что мне захотелось повторить этот опыт. В 2016 году мы небольшой русско-немецкой командой прилетели в Якутск и проплыли по реке Лене примерно 10 километров в очень холодной воде, успев за неделю до первого снега. В следующем году мы уже подготовились основательно: выполнили большой тренировочный объем, провели серьезную организационную подготовку. И нацелились на реку Обь. Стартовали севернее Салехарда и впервые прошли дистанцию в 22 километра за полярным кругом. Тем же летом, в конце августа, мы дерзнули переплыть Ладожское озеро. Хочу сказать, что на Ладоге погода всех испытывает на прочность. По ходу заплыва она менялась каждые полтора-два часа - от солнца до грозы и шторма и опять к ясному небу. Но нам удалось проплыть в таких условиях примерно 40 километров. Из этих заплывов и сложился проект "Переплывая Россию", который сейчас включает в себя спортивную и социальную составляющие.

Зачем вам нужны эти испытания себя?

Фальк Тишендорф: Я переплываю Россию и так, шаг за шагом, открываю для себя эту огромную страну, которую очень люблю. Прожив здесь более 16 лет, я не перестаю удивляться, насколько она красива и необъятна. Не секрет, что и мои русские друзья зачастую впервые оказываются в тех местах, которые знали раньше только по географической карте. Девиз нашего совместного проекта русско-немецких друзей - на пути к народам и регионам России через водные пространства самой большой в мире страны. Еще для меня очень важно поделиться моими открытиями с соотечественниками в Германии. На каждый наш заплыв мы приглашаем друзей, в том числе из немецких деловых кругов, познакомиться с Россией таким вот необычным образом. И они всегда в восторге - от природы, от красоты и особенно от доброжелательности местных жителей. Кстати, мы сейчас планируем небольшую фотовыставку в Германии о регионах, где уже были. Мне хотелось бы, чтобы мои соотечественники в Германии понимали, какая эта потрясающая страна.

Стихия вас не пугает?

Фальк Тишендорф: Это все вопрос подготовки и настроя. Но еще важнее команда, на которую я могу полностью положиться. И главное, никак не обойтись без благосклонности природы. Совпасть должно все. Этим летом я стоял перед Байкалом и мысленно просил дать мне возможность его переплыть. Но в первый день заплыва озеро встретило нас сильным встречным ветром и большими волнами. 10 километров я плыл в таких условиях, а шторм становился все сильнее и сильнее, и на 19-м километре мы были вынуждены приостановить заплыв, поскольку весь берег со стороны Бурятии был уже закрыт. Пришлось уйти к Иркутскому берегу в бухту Ая, чтобы переждать непогоду. Если честно, я был очень расстроен, но затем понял, что все это не случайно. Бухта Ая оказалась волшебным местом. Не случись шторма, мы бы ее никогда не увидели. Когда мы поднялись на сопку, то оказались словно между двумя мирами: под нами были только бесконечные воды Байкала. Над нами - только бескрайнее небо. Я сидел там очень долго и попросил Байкал еще раз. Наверное, я был услышан: на следующее утро озеро встретило нас хорошей погодой, и, к нашей большой радости, все сложилось удачно.

Невозможно Байкал покорить, его можно только переплыть, если он будет благосклонен

Что особенного с вами происходит непосредственно в воде?

Фальк Тишендорф: На Белом море, например, самая низкая температура была 5,8 С, а в среднем я плыл при температуре 6,5 С примерно 29 километров. И Байкал тоже, откровенно говоря, не Черное море. Между заплывами было только 4 недели, невозможно хорошо восстановиться. Не скрою, это серьезное испытание для тела и психики. Мозг, защищаясь, приводит организм в пограничное состояние, происходит своего рода "перезагрузка" всех систем. Во время заплывов я часто нахожусь в состоянии энергетического потока, отключаюсь от внешнего мира. Такое можно себе позволить только при наличии рядом команды, которой абсолютно доверяешь. А опыт полного слияния с природой позволяет осознать, какое место тебе отведено на этой планете.

Сплоченная команда - душа, единый организм и необходимое условие успешного плавания. Фото: Из личного архива Фалька Тишендорфа

Вы посетили много мест в России. Есть любимое?

Фальк Тишендорф: Они все по-своему прекрасны. Лена, Волга, Енисей и Белое море, не говоря уже о Ладожском озере и Байкале. Красота этих мест особенная и неповторимая. У каждого - своя аура. Я это чувствовал везде, но особенно на Байкале. Есть что-то духовное, святое в этом месте. Пустив меня в свои воды, он взял у меня очень много энергии. Но самое интересное, что затем "вернул" ее намного больше.

А как к вам относятся местные жители?

Фальк Тишендорф: Сначала всегда очень скептически. Я их понимаю. Особенно тех, кто работает на воде и знает ее вдоль и поперек. Но постепенно, когда они видят наше серьезное отношение к происходящему и абсолютную готовность и слаженность, их отношение меняется. А теперь мы и вовсе стали друзьями. Когда капитан судна, сопровождающего нас на Ладоге, сообщил, что готов поработать с нами в следующем году на Онежском озере, мы все очень обрадовались. Чтобы хоть как-то отблагодарить наших новых друзей за такую поддержку, мы дарим спортивный инвентарь и книги сельским школам в местах проведения заплывов. Если есть возможность, проводим время с детьми из таких школ. Они всегда задают очень интересные вопросы. Мы советуем им никогда не отказываться от своей мечты, а просто сделать первый шаг к ней.

Где вы собираете команду для очередной экспедиции?

Низкая температура воды в реке Обь за полярным кругом - не повод для Фалька Тишендорфа отказаться от заплыва. Фото: Из личного архива Фалька Тишендорфа

Фальк Тишендорф: Основная команда у нас в Москве: друзья, тренеры, врачи, коллеги, которые организуют эти заплывы, взаимодействуют с местными администрациями и службами. Часть команды собирается на месте: спасательные службы МЧС, ГИМС, экипаж судна и другие. Непосредственно во время заплыва мы все действуем как единый организм. Каждый выполняет свою задачу. Но главным остается капитан судна сопровождения, решениям которого я подчиняюсь беспрекословно. Во всех экспедициях нам хватает нескольких часов, чтобы сплотиться и стать настоящей командой. Без этих людей у меня бы ничего не получилось.

Если не секрет, где поплывете в следующий раз?

Фальк Тишендорф: В следующем году нас ждет Онежское озеро, с его еще очень холодной в июне водой и дистанцией около 80 километров. И еще предстоит фантастическое путешествие на Алтай. 77 километров по Телецкому озеру. Буду делать все возможное, чтобы набрать необходимую физическую форму. Думаю, что без заплывов уже не смогу. И не только для того, чтобы снова преодолевать себя. Заканчивая очередную экспедицию, я возвращаюсь к деловым будням, уже наполненный совсем иной энергией и теплом, которым поделились со мной новые друзья в разных уголках России. Все это помогает мне оставаться человеком.