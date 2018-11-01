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Рубрика: В мире

Захромает ли Трамп после промежуточных выборов в США

Текст: Игорь Дунаевский
Президентство Дональда Трампа подошло к первому серьезному электоральному экзамену. Шестого ноября пройдут промежуточные выборы в конгресс США. Сейчас контроль над обеими палатами удерживает пропрезидентская республиканская партия, что облегчало реализацию реформ, предлагаемых главой государства, и позволяло во многих вопросах просто игнорировать мнение оппозиции. Если демократам удастся взять контроль хотя бы над одной из палат, Белому дому придется проявлять больше гибкости и чаще искать компромиссы.

Нижняя палата переизбирается полностью, а состав верхней обновится на треть. В обе палаты законодатели избираются по одномандатным округам, то есть в каждом из них местные жители голосуют за конкретного политика, а не за партию.

Иногда промежуточные выборы в США считают своего рода референдумом по оценке первых двух лет правления президента. Но устойчивой связи здесь нет. Бывало, что правящая партия даже во главе с популярным хозяином в Белом доме проигрывала промежуточные выборы, так что личный рейтинг главы государства - далеко не единственный фактор. Сам Трамп выражался об этом двояко, охотно приписывая себе лавры за успехи консерваторов, но настаивая, что если те проиграют выборы, то это не по его вине.

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Существенным фактором для промежуточных выборов является явка, зависящая от способности обеих партий мобилизовать своих сторонников. Большинство экспертов сходятся во мнении, что республиканский электорат обычно организованнее. По другой теории, на участки охотнее идут те, кто жаждет перемен, что есть сторонники партии, находящейся в оппозиции.

Неудивительно, что в последние недели политическую тишину нарушили недавние лидеры демократов Барак Обама и Хиллари Клинтон, бросившиеся вновь агитировать своих сторонников прийти на участки и спасти Америку от Трампа. Недавние исследования показали, что в этом году избиратели действительно испытывают рекордный для промежуточных выборов интерес к голосованию. Результаты социологических исследований демонстрируют, что отчасти надежды сторонников Демократической партии могут оправдаться. Главным поводом для оптимизма оппозиции является ее преимущество в соцопросах и высокий антирейтинг хозяина Белого дома. В различных исследованиях уровень его поддержки колеблется от 40 до 45 процентов, в то время как число недовольных Трампом составляет 55-60 процентов.

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И на стороне Республиканской партии есть свои аргументы. В 2016 году антирейтинг Трампа был примерно столь же высоким. Он знает, что оппозиция его на дух не переваривает, и даже не пытался наводить с ней мосты. Зато глава государства довольно последовательно реализовывал то, что обещал своим сторонникам, и добился определенных результатов, включая назначение двух консерваторов в Верховный суд США, налоговую реформу, пересмотр ряда торговых соглашений. Экономика США бурно растет, безработица сокращается, а зарплаты идут в гору. В результате Трамп существенно укрепил свои позиции среди сторонников Республиканской партии. Аналитики сходятся в том, что по итогам выборов демократам удастся получить контроль над палатой представителей, где переизбираются все 435 конгрессменов.

Авторитетный в США сайт политических и спортивных прогнозов fivethirtyeight.com оценивает шансы республиканцев на удержание нижней палаты всего в 18,5 процента, в то время как шансы демократов заполучить контроль над ней - 81,5 процента. Сайт RealClearPolitics, аккумулирующий результаты многочисленных соцопросов, также отдает небольшой перевес демократам, полагая, что они могут рассчитывать на 203 места, а республиканцы - на 198 мест. При этом в 34 округах победителя пока предсказать сложно.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Но в верхней палате расклад для оппозиции не столь радужный. С одной стороны, сейчас перевес республиканцев минимален - 51 голос против 49 демократов. Казалось бы, необходимо всего два места, что не так много при преимуществе в соцопросах. Но дело в том, что состав верхней палаты каждые два года обновляется только на треть. В этом цикле на кону 35 мандатов, из которых 26 мест в нынешнем составе занимают демократы и только 9 - республиканцы. Поэтому шансы Демократической партии сохранить, а тем более укрепить позиции выглядят менее предпочтительными. Более вероятно, что республиканцы укрепят свои позиции на 3-4 кресла. Сайт fivethirtyeight.com оценивает шансы демократов на сенат всего в 14,5 процента. Прогноз RealClearPolitics отдает "красным" 50 мест, а оппозиции - 44, при шести спорных мандатах.

В заключение стоит напомнить, что выборы-2016 в США стали черным днем для ведущих социологов и прогнозистов, ни один из которых победу Дональда Трампа не предсказал. Так что нельзя исключать сюрпризов по итогам голосования 6 ноября. Впрочем, эти выборы дают социологам шанс реабилитироваться.

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