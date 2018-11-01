Звезда шоу "Голос" скончалась от рака

В одной из клиник Калифорнии на 50-м году жизни умерла финалистка американского шоу "Голос" Беверли Макклеллан. Как передают зарубежные СМИ, певица в течение последнего года лечилась от рака эндометрия третьей стадии.

Сообщается, что Беверли ушла из жизни в окружении родственников и друзей. На шоу "Голос" Беверли попала в команду поп-звезды Кристины Агилеры. Тогда американка ошеломила жюри, исполнив песню Дженис Джоплин Piece of my heart.

Однако одержать победу в финале ей не удалось. Итог - третье место.

До "Голоса" Беверли Макклеллан выступала в многочисленных флоридских клубах и успела записать пять сольных альбомов.