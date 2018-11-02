Принят Государственной Думой 18 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; 1993, N 17, ст. 606; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2000, N 26, ст. 2736; 2001, N 51, ст. 4834; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 15, ст. 1278; 2007, N 10, ст. 1151; N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 19, ст. 2273; N 23, ст. 2755; N 26, ст. 3124; N 29, ст. 3594; N 39, ст. 4533; N 45, ст. 5264, 5266; N 48, ст. 5746; 2010, N 14, ст. 1557; N 27, ст. 3419; N 50, ст. 6596; N 52, ст. 6986; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7066; N 50, ст. 7364; 2012, N 24, ст. 3083; N 29, ст. 3994; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7594; 2013, N 9, ст. 872; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3458, 3466, 3471, 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2928; N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7542, 7546; 2015, N 14, ст. 2009; N 48, ст. 6720; 2016, N 1, ст. 29; N 27, ст. 4228; 2017, N 1, ст. 46; N 50, ст. 7562; 2018, N 24, ст. 3400; N 31, ст. 4832, 4855) следующие изменения:

1) абзацы первый - третий пункта 3 и пункт 4 статьи 19 признать утратившими силу;

2) дополнить статьей 191 следующего содержания:

"Статья 191. Обеспечение судей жилыми помещениями

1. Обеспечение судей жилыми помещениями с учетом совместно проживающих с ними членов их семей осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета путем предоставления судьям единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений (далее - единовременная социальная выплата).

2. Судьям на основании их заявления вместо единовременной социальной выплаты при наличии предусмотренных настоящей статьей оснований и условий ее получения могут предоставляться жилые помещения в собственность.

3. Единовременная социальная выплата или жилое помещение в собственность предоставляется судье, замещающему должность судьи не менее 10 календарных лет, один раз за весь период пребывания в должности судьи.

4. В целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность нуждающимся в жилом помещении признается судья:

1) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспеченный общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

3) проживающий в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размера занимаемого жилого помещения;

4) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

5) проживающий в коммунальной квартире, независимо от размера занимаемого жилого помещения;

6) проживающий в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более, независимо от размера занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно проживающие с судьей совершеннолетние дети, состоящие в браке.

5. При наличии у судьи и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

6. При определении уровня обеспеченности судьи общей площадью жилого помещения в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность, при оценке намеренных действий, повлекших ухудшение жилищных условий судьи, в результате совершения которых он может быть признан нуждающимся в жилом помещении, а также при расчете размера единовременной социальной выплаты и при определении общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, в составе семьи судьи учитываются проживающие совместно с ним супруг (супруга), его дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы могут быть признаны членами семьи судьи, если они вселены судьей в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.

7. При расчете размера единовременной социальной выплаты и при определении общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, применяются следующие нормы предоставления площади жилого помещения:

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одного человека;

2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - на семью из трех и более человек.

8. При расчете размера единовременной социальной выплаты и при предоставлении жилого помещения в собственность учитывается право судьи на дополнительную площадь жилого помещения в размере 20 квадратных метров общей площади жилого помещения. При наличии у судьи и (или) членов его семьи права на дополнительную площадь жилого помещения по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае, если судьи являются членами одной семьи, размеры дополнительной площади не суммируются.

9. Размер единовременной социальной выплаты и размер общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, определенные на основании пунктов 7 и 8 настоящей статьи, могут быть увеличены сверх предусмотренных указанными пунктами норм на основании решения Председателя Верховного Суда Российской Федерации для заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации.

10. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или жилого дома может быть предоставлено в собственность жилое помещение общей площадью, превышающей размер общей площади жилого помещения, определенный на основании пунктов 7 и 8 настоящей статьи с учетом права на дополнительную площадь жилого помещения, но не более чем на 9 квадратных метров общей площади жилого помещения.

11. Судьям с их согласия могут быть предоставлены жилые помещения в собственность с превышением размера общей площади жилого помещения, определенного на основании пунктов 7 - 10 настоящей статьи, при условии оплаты за счет собственных средств общей площади жилого помещения, превышающей этот размер, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Порядок оплаты общей площади жилого помещения, превышающей размер общей площади жилого помещения, определенный на основании пунктов 7 - 10 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

12. Единовременная социальная выплата или жилое помещение в собственность предоставляется в порядке очередности исходя из даты подачи заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

13. Судьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, совместно с ними проживающих, либо удостоенные звания Героя Российской Федерации, либо являющиеся ветеранами или инвалидами боевых действий, имеют право на предоставление единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность в первую очередь по отношению к судьям, принятым на учет в том же году.

14. Право судей, указанных в пункте 13 настоящей статьи, на первоочередное предоставление им единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность реализуется с учетом даты подачи ими заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

15. Судья, который с намерением получить единовременную социальную выплату или жилое помещение в собственность совершил действия, повлекшие ухудшение его жилищных условий, в результате совершения которых он может быть признан нуждающимся в жилом помещении, принимается на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий.

16. К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий судьи, относятся действия судьи или членов его семьи, связанные:

1) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, а также детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет);

2) с меной жилых помещений (обменом жилыми помещениями);

3) с невыполнением условий договора социального найма или договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, повлекшим выселение из жилого помещения в судебном порядке;

4) с выделением долей в праве общей собственности на жилые помещения;

5) с отчуждением жилых помещений или их частей.

17. Порядок расчета размера единовременной социальной выплаты и ее перечисления судьям и лицам, указанным в пункте 18 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

18. В случае гибели (смерти) судьи, состоящего на учете для получения единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность, вследствие причин, связанных с его служебной деятельностью, право на получение указанных выплаты или жилого помещения сохраняется за членами семьи судьи, если они признаны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, либо если эти основания имелись на момент гибели (смерти) судьи вследствие причин, связанных с его служебной деятельностью, и сохранились после его гибели (смерти). При этом предоставление единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность осуществляется указанным членам семьи в равных долях. За вдовами (вдовцами) судей право на получение единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность сохраняется до повторного вступления в брак.

19. Судьям, не имеющим жилых помещений по месту нахождения суда, предоставляются служебные жилые помещения.

20. В целях предоставления служебного жилого помещения не имеющим жилого помещения по месту нахождения суда признается судья:

1) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, но не имеющий возможности ежедневно возвращаться в указанное жилое помещение в связи с удаленностью места его нахождения от места нахождения суда.

21. Состав семьи судьи в целях предоставления служебного жилого помещения и нормы предоставления площади служебного жилого помещения определяются в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

22. Основания и условия предоставления судье дополнительной площади служебного жилого помещения по нормам, определяемым в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, устанавливаются Верховным Судом Российской Федерации для судей Верховного Суда Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации по согласованию с Советом судей Российской Федерации для судей судов общей юрисдикции и судей арбитражных судов.

23. В случае невозможности предоставления судье служебного жилого помещения по установленным нормам допускается при его согласии предоставление меньшего по площади служебного жилого помещения.

24. В случае невозможности предоставления служебного жилого помещения судье, признанному не имеющим жилого помещения по месту нахождения суда, этому судье ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

25. За лицами, указанными в пункте 18 настоящей статьи, проживающими в служебных жилых помещениях, сохраняется право на проживание в этих жилых помещениях до получения единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность.

26. Лица, проживающие в служебных жилых помещениях, получившие в соответствии с настоящей статьей единовременную социальную выплату или жилое помещение в собственность, сохраняют право на проживание в этих служебных жилых помещениях в течение трех месяцев с даты предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность.

27. Порядок признания судей нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилых помещений в собственность, порядок признания судей не имеющими жилых помещений по месту нахождения суда в целях предоставления служебных жилых помещений, порядок принятия судей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилых помещений в собственность, порядок принятия судей на учет в качестве не имеющих жилых помещений по месту нахождения суда в целях предоставления служебных жилых помещений, порядок ведения соответствующих видов учета и порядок принятия решений о предоставлении судьям единовременной социальной выплаты, жилых помещений в собственность и служебных жилых помещений устанавливаются Верховным Судом Российской Федерации для судей Верховного Суда Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации по согласованию с Советом судей Российской Федерации для судей судов общей юрисдикции и судей арбитражных судов.".

Статья 2

Подпункт 18 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 января 1998 года N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 223; 2004, N 49, ст. 4842; 2009, N 45, ст. 5264; 2011, N 30, ст. 4588; 2014, N 11, ст. 1094; 2015, N 10, ст. 1414; 2016, N 27, ст. 4227; 2017, N 31, ст. 4787; 2018, N 31, ст. 4855; N 32, ст. 5111) изложить в следующей редакции:

"18) организует материальное и социальное обеспечение судей, в том числе пребывающих в отставке, работников аппаратов судов, аппарата Судебного департамента и его органов, принимает меры по обеспечению указанных лиц, нуждающихся в жилых помещениях, благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством, устанавливает порядок признания судей нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений либо предоставления жилых помещений в собственность, порядок признания судей не имеющими жилых помещений по месту нахождения суда в целях предоставления служебных жилых помещений, порядок принятия судей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений либо предоставления жилых помещений в собственность, порядок принятия судей на учет в качестве не имеющих жилых помещений по месту нахождения суда в целях предоставления служебных жилых помещений, порядок ведения соответствующих видов учета и порядок принятия решений о предоставлении судьям единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений, о предоставлении судьям жилых помещений в собственность и служебных жилых помещений, а также устанавливает основания и условия предоставления судьям дополнительной площади служебного жилого помещения;".

Статья 3

Пункты 10 и 11 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 20 мая 1993 года N 4994-I "О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 23, ст. 817) признать утратившими силу.

Статья 4

1. Положения Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и подпункта 18 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 января 1998 года N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на судей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Судья, ушедший или удаленный в отставку, имеющий стаж работы непосредственно судьей не менее 10 календарных лет, судья, ушедший или удаленный в отставку в связи с неспособностью по состоянию здоровья осуществлять полномочия судьи вследствие увечья или иного повреждения здоровья, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, независимо от стажа работы, которые не были обеспечены ранее жилыми помещениями в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации", имеют право на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений либо на предоставление жилых помещений в собственность в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) по месту нахождения суда, из которого судья уходил или удалялся в отставку, если на день ухода или удаления в отставку такой судья мог быть признан нуждающимся в жилом помещении по основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), без учета права на дополнительную площадь жилого помещения.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин