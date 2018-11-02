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2 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25.13 и 29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Опубликован 2 ноября 2018 г.

Принят Государственной Думой 9 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2013, N 27, ст. 3458) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 25.13 дополнить предложением следующего содержания: "В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается.";

2) часть 4 статьи 29.3 дополнить предложением следующего содержания: "В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается.".

Президент Российской Федерации В. Путин