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2 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 384-ФЗ "О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Опубликован 2 ноября 2018 г.

Документ является поправкой к

Закон о местном самоуправлении

Принят Государственной Думой 10 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в абзац первый части 3 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 52, ст. 6441; 2011, N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 40, ст. 5321; 2015, N 6, ст. 886; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 3978; 2016, N 23, ст. 3295; 2017, N 1, ст. 35, 46; N 15, ст. 2137, 2139; N 30, ст. 4451; N 50, ст. 7551) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Установленное пунктом 4 части 2 настоящей статьи ограничение не распространяется на органы местного самоуправления муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, внутригородского муниципального образования города федерального значения, в котором в соответствии с уставом данного муниципального образования предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования, за исключением случая избрания главы муниципального образования представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.".

Статья 2

Уставы сельских поселений, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в срок до 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин