Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 385-ФЗ "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции"

Принят Государственной Думой 16 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в статью 33 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4238) следующие изменения:

1) дополнить частью 111 следующего содержания:

"111. Сотрудникам органов наркоконтроля, принятым на службу в органы внутренних дел в соответствии с частью 1 настоящей статьи, период со дня увольнения в связи с переводом в другой государственный орган до дня приема на службу в органы внутренних дел засчитывается в календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет) для назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет), выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника органов внутренних дел, предоставления дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних дел, предоставления иных социальных гарантий, представления к награждению государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия.";

2) часть 12 дополнить словами "и периода со дня увольнения в связи с переводом в другой государственный орган до дня приема на службу в органы внутренних дел при отсутствии другой работы (службы) в указанный период".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений частей 111 и 12 статьи 33 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2016 года.

Президент Российской Федерации В. Путин