Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 387-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 12, 17; 2006, N 1, ст. 17; 2007, N 43, ст. 5084; 2009, N 52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6411; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3377; 2015, N 6, ст. 886; N 27, ст. 3978; N 45, ст. 6204; 2017, N 1, ст. 35; N 15, ст. 2137; N 45, ст. 6573; 2018, N 1, ст. 39, 47; N 17, ст. 2432) следующие изменения:

1) в абзаце девятнадцатом части 1 статьи 2 слова "с правом решающего голоса" заменить словами "с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе";

2) в статье 28:

а) в части 2:

в абзаце первом слова "или главы муниципального образования" заменить словами ", главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта";

в абзаце втором слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,";

б) в части 4 слова "по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи," исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин