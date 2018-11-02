Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 390-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

Принят Государственной Думой 18 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Внести в статью 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322; 2016, N 27, ст. 4235) следующие изменения:

1) в части 3 слово "месячный" заменить словом "пятнадцатидневный", дополнить предложениями следующего содержания: "Срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата приостанавливается в случае непоступления в срок, установленный частью 4 настоящей статьи, запрашиваемых территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации сведений. При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.";

2) в части 4 слово "четырнадцатидневный" заменить словом "пятидневный".

Президент Российской Федерации В. Путин