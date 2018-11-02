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2 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 394-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"

Принят Государственной Думой 16 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5096) изменение, заменив слова "31 декабря 2018" словами "31 декабря 2022".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин