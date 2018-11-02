Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 394-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"

Принят Государственной Думой 16 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года
Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5096) изменение, заменив слова "31 декабря 2018" словами "31 декабря 2022".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин