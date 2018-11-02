Аленичев не будет готовить "Енисей" к матчу с "Анжи"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев не будет готовить команду к матчу 13-го тура РПЛ против махачкалинского "Анжи". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Красноярцы будут готовиться под руководством тренерского штаба молодежного состава Александра Алексеева. Клуб не раскрывает подробности, однако, судя по всему, отставка Аленичева не за горами.

"До окончания игры с "Анжи" никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием", - сказано в сообщении "Енисея".

Аленичев смог впервые в истории вывести красноярскую команду в элиту российского футбола. Однако на данный момент "Енисей" является аутсайдером РПЛ, после 12 матчей набрав лишь шесть очков. Кроме того, на днях сибиряки вылетели из Кубка России, разгромно уступив в 1/8 финала "Локомотиву" 1:4.