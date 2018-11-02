Закон Амурской области от 31 октября 2018 года № 256-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2019 год"

Принят Законодательным Собранием Амурской области 25 октября 2018 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2019 год величину прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на уровне величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2019 год.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов

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