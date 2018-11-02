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Рубрика: В мире

Арабская коалиция нанесла авиаудары по аэропорту в столице Йемена

Арабская коалиция, возглавляет которую Саудовская Аравия, нанесла более 30 ударов по авиабазе, расположенной недалеко от международного аэропорта столицы Йемена.

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Официальный представитель коалиции Турки аль-Малики рассказал, что проведена точечная военная операция по уничтожению баллистических ракет и беспилотников, запуски которых осуществляются с территории аэропорта Саны и с военно-воздушной базы ад-Делми.

Все цели были поражены, подчеркнул представитель командования. О масштабах разрушений и возможных жертвах ТАСС не сообщает. Авиаудары не затронули воздушные судна в аэропорту Саны. Самолеты ООН и гуманитарных организаций приземляются по расписанию.

В мире Ближний Восток Йемен Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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