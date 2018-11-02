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02.11.2018 13:02
Рубрика: Экономика

Более половины россиян сочли свою зарплату удовлетворительной

Текст: Ольга Игнатова

58 процентов жителей России считают, что получают достойную оплату труда. Такие данные содержатся в последнем опросе холдинга "Ромир", который посвящен вопросам удовлетворенности россиян своей работой и зарплатой.

Интересно, что семи из десяти работающих россиян (73%) нравится то, чем они занимаются. Больше всего удовлетворены своей работой жители центральных регионов и Сибири - по 80%.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Не слишком нравится их работа, соответственно, 27% россиян. Логично, что больше всего недовольны работой те, у кого низкие доходы. Таких оказалось 14%. Меньше других своей работой довольны жители Южного и Уральского федерального округа - 58% и 65% соответственно.

Что касается уровня оплаты, то из 58% удовлетворенных им, 17% ответили твердое "Да" и 41% - "В основном да". Около трети россиян (32%) считают, что они получают меньше, чем заслуживают. И еще 10% опрошенных уверены, что их труд категорически недооценен.

Больше всего довольных зарплатой в Сибири - 72%. При этом годом ранее об этом заявлял всего 61% жителей Сибирского федерального округа. Недовольны оплатой труда жители Северо-Западного и Южного округов - по 53%. В 2017 году показатели в этих регионах были выше - 59% и 61% соответственно. В Центральном федеральном округе удовлетворены оплатой труда 59% жителей. С прошлого года этот показатель не изменился.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда
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