Болтон пожелал "падения режимов в Гаване, Каракасе, Манагуа"

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил в четверг во время выступления в Майами перед представителями кубинской диаспоры и антикастровского лобби в этом "солнечном штате", что Вашингтон усиливает давление и вводит новые санкции в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Эти страны, отмечает агентство EFE, Болтон, имеющий репутацию ястреба в американской внешней политике, определил как "тройку тирании". По его словам, отныне у этих стран "наконец-то будет тот, кто-то с ними столкнется", подразумевая под этим Белый дом. Болтон выступил в здании так называемой Башни Свободы в Майами, которое в настоящее время принадлежит колледжу Майами Дэйд, а после кубинской революции 1959 года стало центром помощи для первых изгнанников с острова.

По оценке аналитиков, Болтон использовал свою речь во Флориде, штате, где дважды в 2000-х годах "на флажке" решалась судьба президентских выборов в пользу кандидата от республиканцев Джорджа Буша-младшего, исключительно для того, чтобы поднять пошатнувшийся рейтинг "партии слона". Демократы, накануне промежуточных выборов в конгресс 6 ноября, имеют все шансы, чтобы получить контроль над нижней палатой конгресса и обладать преимуществом над республиканцами приблизительно в 20 голосов.

По словам Болтона, в пятницу государственный департамент официально расширит список подлежащих санкциям со стороны США организаций, принадлежащих и контролируемых кубинскими военными или разведывательными службами, с которыми американцы не могут совершать финансовые операции. Речь идет о минимум 12-ти компаниях.

"Правительство США будет продолжать твердо стоять на стороне кубинского народа и поддерживать его стремление к реальным демократическим изменениям", - заявил Болтон спустя всего час после заседания Генассамблеи ООН, которая 189 голосами из 193 (США и Израиль проголосовали против, Украина и Молдавия воздержались) высказалась за снятие американского эмбарго в отношении Кубы. Причем, в 27-й раз подряд.

Резолюция не имеет характера обязательного исполнения, но была расценена международным сообществом как очередная моральная победа Кубы.

"Подавляющим большинством голосов ООН также отклонила восемь поправок, предложенных Соединенными Штатами в отношении блокады Кубы, с помощью которой эта страна попыталась помешать данному процессу, изменить содержание резолюции и получить предлог для продолжения ужесточения эмбарго", - отмечает в передовой статье главная кубинская газета "Хувентуд ребельде".

Овациями была встречена речь главы МИД Кубы Бруно Родригеса, который рассказал о том, как несколько кубинских детей едва не умерли от смертельного заболевания, лекарство от которого производится только одной медицинской компанией в США. Из-за эмбарго эта фирма, опасаясь санкций, не смогла поставить уникальные препараты смертельно больным детишкам с острова. К счастью, кубинские медики, в условиях, когда счет шел на часы, сумели изготовить аналог американского препарата и жизни детей были спасены.

"Несмотря на жестокость этой политики, которая препятствует прямому ввозу этих лекарств из США, кубинское здравоохранение смогло спасти жизнь этих детей, - рассказал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН Бруно Родригес. - США несет ответственность за преступления против человечности, использует ядерное оружие против гражданского населения, разрабатывает оружие массового истребления, инициирует новую гонку вооружений, совершенствует ядерное оружие и обычное оружие большой летальности, а также милитаризирует киберпространство и космическое пространство".

По словам главы кубинского внешнеполитического ведомства, США способствовали созданию военных диктатур и организовали кровавые перевороты в Латинской Америке, спровоцировав миллионы смертей и потоки беженцев, в частности, использовали для содержания заключенных на неопределенный срок тюрьму военно-морской базы Гуантанамо, которая незаконно узурпирует кубинскую территорию".

Тем временем, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое налагает новые и жесткие санкции на граждан США, которые сотрудничают с теми, кто совершает "мошеннические и коррупционные сделки" с венесуэльским золотом.

В отношении Никарагуа Болтон не сказал о конкретных санкциях, но дал понять, что "пока в этой стране не будет свободных выборов и демократия не будет восстановлена", режим Даниэля Ортеги будет ощущать "полный набор санкций со стороны США".

Болтон завершил свое выступление словами о том, что Соединенные Штаты желают "падения режимов в Гаване, Каракасе и Манагуа". В этом контексте слова Болтона, убежденного сторонника разрешения конфликтов силовым путем и политика-русофоба, который склонил Трампа к выходу из РСМД, можно рассматривать как прямое вмешательство в дела суверенных государств, надежных партнеров России.