Постановление губернатора Челябинской области от 2 ноября 2018 года № 237 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в III квартале 2018 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в III квартале 2018 года:

в расчете на душу населения - 9592 рубля;

по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:

для трудоспособного населения - 10269 рублей;

для пенсионеров - 7918 рублей;

для детей - 9939 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области Е.В.Редин

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией