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02.11.2018 18:19
Рубрика: Экономика

Чистая прибыль компании "Роснано" составила 2 млрд рублей по РСБУ за первые 9 месяцев 2018 года

Текст: Евгения Мамонова
Компания "Роснано" получила 2 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании за отчетный период составила 14,2 млрд рублей, а валовая прибыль - 5,5 млрд рублей.
Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС

Положительный финансовый результат в компании объясняют ростом доходов от инвестиционного портфеля. Так, за первые 9 месяцев 2018 года поступления от инвестиционной деятельности составили 11,4 млрд рублей. Для сравнения, за тот же период 2017 года доход от инвестиций был равен 9 млрд рублей.

"Совокупный объем поступлений в отчетном периоде превысил инвестиции компании на 2,1 млрд рублей, - отмечает исполнительный директор компании "Роснано" Борис Подольский. - Наши усилия будут направлены на укрепление полученного результата по итогам 2018 года за счет растущих доходов от инвестиционной деятельности".

Однако, говоря о доходах компании, Борис Подольский отметил, что РСБУ не отражают результаты работы компании как инвестиционного фонда, поскольку не показывают динамики справедливой стоимости портфеля активов. Для определения этого показателя используются расчеты по МСФО. Согласно расчетам по этой методике, рост справедливой стоимости портфеля компании "Роснано" за первые 9 месяцев 2018 года составил 11 млрд рублей.

"По нашим внутренним расчетам, составленным по принципам МСФО, мы также можем говорить о чистой прибыли в размере 3,6 млрд рублей", - подчеркнул Борис Подольский.

За три месяца с момента публикации отечности по МСФО за первое полугодие этот показатель вырос на 1,5 млрд рублей.

Экономика Бизнес
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