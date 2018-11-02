Ципрас предложил провести ЧМ по футболу 2030 года в балканском регионе

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года своим коллегам из Болгарии, Сербии и Румынии. Как сообщает греческая газета "Катимерини", премьер-министры четырех стран согласились с данной инициативой в ходе сегодняшних переговоров в болгарской Варне.

По мнению Ципраса, объединение усилий Афин, Белграда, Софии и Бухареста в борьбе за право проведение главного спортивного события в мире футбола продемонстрирует позитивную динамику в балканском регионе.

Впрочем, соревнование стран, претендующих стать хозяевами этого мундиаля, обещает быть кране непростым. Аргентина, Парагвай и Уругвай уже заявили о готовности совместно побороться за ЧМ-2030. Аналогичные планы прорабатывают Алжир, Тунис и Марокко.

Напомним, в 2004 году в Греции прошли летние Олимпийские игры. В этом же году сборная Греции по футболу завоевала титул Чемпионов Европы.