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02.11.2018 17:10
Рубрика: Спорт

Далалоян выиграл свое второе "золото" ЧМ по спортивной гимнастике

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянин Артур Далалоян стал двукратным чемпионом мира по спортивной гимнастике. На мировом первенстве в Дохе он выиграл "золото" в вольных упражнениях.

За свое выступление 22-летний спортсмен получил 14,900 балла. Второе место занял японец Кэндзо Сираи с результатом 14,866, а замкнул тройку филиппинец Юло Карлос Адриэль - 14,600. Еще один представитель России, Никита Нагорный, стал шестым, заработав 14,500 балла.

Фото: РИА Новости
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Ранее, напомним, Далалоян в Дохе стал лучшим в личном многоборье - его золотая медаль стала первой для России в этой дисциплине в XXI веке. Что же касается вольных упражнений, то "золото" Артура стало всего четвертым для россиян в истории мировых первенств - ранее в аналогичной дисциплине побеждали Алексей Немов (1997, 1999) и Денис Аблязин (2014).

Фото: РИА Новости
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На данный момент российские спортсмены в общей сложности завоевали пять наград, и обе золотые - на счету Далалояна. Мужская и женская сборные выиграли "серебро" в командных состязаниях, а Нагорный стал бронзовым призером ЧМ в личном многоборье.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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