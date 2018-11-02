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02.11.2018 16:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дворкович: Женский ЧМ по шахматам в Югре пройдет на высшем уровне

Текст: Данила Жиляев

В Ханты-Мансийске стартует чемпионат мира по шахматам среди женщин. В преддверии начала соревнований президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высоко оценил уровень подготовки региона к событию такого масштаба.

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"На основе предыдущего опыта работы с коллегами в Ханты-Мансийске мы испытываем полную уверенность в том, что нынешний чемпионат мира среди женщин будет организован на высшем уровне и по самым высоким стандартам качества для всех, кто в нем задействован: участниц, работников турнира, журналистов, - приводит слова Дворковича официальный сайт соревнований. - Предыдущие турниры это хорошо доказали. И уроки, извлеченные из предыдущего опыта, также учитываются на нынешнем соревновании. Более того, Ханты-Мансийску доверено проведение еще двух крупнейших шахматных турниров: Кубка мира по шахматам в 2019 году и Олимпиады-2020. Для ФИДЕ это абсолютный знак качества. И для меня, как для гражданина России, это, конечно же, честь, что одна из сибирских столиц принимает крупнейшие шахматные форумы".

Чемпионат мира по шахматам среди женщин пройдет в Ханты-Мансийске с 2 по 23 ноября. В турнире примут участие 64 спортсменки, в том числе 10 представительниц России - Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Алина Кашлинская, Алиса Галлямова, Анастасия Боднарук, Марина Гусева (Нечаева). Соревнования будут состоять из пяти туров, по две игры в каждом туре, и в следующий раунд выходят победители. В заключительном шестом туре пройдет четыре встречи, и победительница станет чемпионкой мира.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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