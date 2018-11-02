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02.11.2018 17:16
Рубрика: Спорт

Фото: Станислав Черчесов и Усэйн Болт встретились в Москве

Текст: Данила Жиляев
Фото: REUTERS/David Gray/File Photo Фото: REUTERS/David Gray/File Photo
Фото: REUTERS/David Gray/File Photo

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в Москве встретился со знаменитым ямайским спринтером, восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров Усэйном Болтом. Фото в компании с ямайцем Станислав Саламович опубликовал в своем Instagram.

Усэйна Болта не устроила зарплата в австралийском клубе

"С легендарным легкоатлетом Усэйном Болтом в Москве", - так подписал фото Черчесов.

Болт завершил легкоатлетическую карьеру и сейчас пытается реализоваться на футбольном поприще. Получается пока не очень: не так давно он оформил дубль в товарищеском матче в составе австралийской команды "Сентрал Кост Маринерс". Однако перед стартом сезона он покинул клуб.

По слухам, Болт был готов подписать полноценный профессиональный контракт, однако он потребовал высокую зарплату, на что клуб пойти не готов. Многие подписчики Черчесова иронически оценили фото с Болтом, предположив, что Усэйн хочет выступать за сборную России.

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