Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова освободили от должности

Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова освободили от должности. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

Исполнять обязанности генсека будет его заместитель Валерий Семериков.

"В соответствии с установленным порядком инициированная Армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена", - говорится на сайте организации.