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Рубрика: Спорт

Магия фигур

Глава ФИДЕ рассказал о ЧМ в Югре и матче Карлсен - Каруана
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7710 (247)
В Ханты-Мансийске завтра пройдут первые поединки чемпионата мира среди женщин по нокаут-системе, в котором примут участие 64 шахматистки из 28 стран мира, а 9 ноября в Лондоне (Великобритания) стартует матч за корону между действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем итальянского происхождения Фабиано Каруаной.
Магнус Карлсен владеет титулом уже пять лет. Фото: Нина Зотова/ТАСС Магнус Карлсен владеет титулом уже пять лет. Фото: Нина Зотова/ТАСС
Магнус Карлсен владеет титулом уже пять лет. Фото: Нина Зотова/ТАСС

Этим предстоящим крупнейшим событиям и была посвящена прошедшая в Москве пресс-конференция нового президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, возглавившего организацию в начале прошлого месяца.

- Призовой фонд турнира в Ханты-Мансийске составляет 450 тыс. долл., но, на мой взгляд, для соревнования с 64 участницами общая сумма гонораров должна как минимум достигать миллиона, - сказал Дворкович. - А когда девушки перейдут на матчевый формат определения чемпионки, к чему ФИДЕ и стремится, то хотелось бы видеть на кону от полумиллиона евро и выше. Вообще, я лично считаю, что в перспективе призовые у мужчин и женщин надо уравнять. Но это очень спорный вопрос. Пока же, к сожалению, многие национальные федерации уделяют недостаточно внимания популяризации женских шахмат.

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По поводу очередного противостояния за корону между шахматистами, чьи фамилии с русской транскрипции начинаются с буквы "К", Дворкович сказал: "Действующий чемпион всегда фаворит, однако и у Каруаны шансы неплохие. Отмечу, что два года назад противостояние между Карлсеном и нашим Сергеем Карякиным вызвало огромный интерес во всем мире. Сейчас на федеральном телеканале "Матч ТВ" запланированы репортажи и новостные выпуски из Лондона. А в Норвегии, мне кажется, в дни партий многие перестанут нормально работать, будут смотреть трансляции - там очень сильно болеют за Магнуса".

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По словам главы ФИДЕ, есть стремление к ротации континентов в плане проведения поединков за корону, поэтому в 2020 году лучший шахматист мира, скорее всего, будет определен в Азии: "На нынешний матч 2018-го активно претендовали Япония, Сингапур, Таиланд, Китай, но выиграл Лондон. Поэтому вполне логично, что в новой очереди у Востока будет приоритет".

Уже сегодня Дворкович вместе с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой намерены посетить знаменитую югорскую шахматную академию, где пройдет церемония открытия женского первенства планеты. Отметим, что члены президентского совета ФИДЕ единогласно поддержали предложение главы организации господина Дворковича и теперь все полуфиналистки мирового чемпионата за исключением победительницы получают путевки в турнир претенденток цикла чемпионата мира 2019-2020 годов.

Спорт Шахматы
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