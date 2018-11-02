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Google снизит цены в России

02.11.2018,  
11:39
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ближайшее время Google запустит в России тарифный план Google One. Он уже действует с конца лета в США.

Компания пересмотрела политику тарифов для своего облачного хранилища Google Диск, электронной почты Gmail и фотосервиса Google Фото.

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Российские цены на тарифе Google One следующие. Доступ к хранилищу объемом 100 ГБ будет стоить 139 рублей в месяц (либо 1390 рублей в год), 200 ГБ - 219 рублей в месяц (2190 рублей в год) 2 ТБ - 699 рублей в месяц (6990 рублей в год).

Бесплатно по-прежнему можно будет воспользоваться хранилищем на 15 ГБ. Также тариф предполагает семейный доступ - включение в подписку до пяти членов семьи.

В компании уточнили, что обладатели платных подписок на Google Диске будут переведены на тариф Google One в течение ближайших месяцев. Все остальные пользователи получат доступ к тарифному плану позже.

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