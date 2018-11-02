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02.11.2018 12:00
Рубрика: Культура

Группа "Пикник" представит новую программу "Левитация"

Текст: Александр Алексеев
Редко какая группа так соответствует своему названию как питерский "Пикник". В ее концертах хватает драйва, эффектных сценических решений и сочной музыки - написанной резкими, отважными мазками, где ноты выстраиваются в эпатажный фейерверк эмоций, озарений, разочарований и почти импрессионистских наблюдений за жизнью. И даже меланхолия или легкая философская отстраненность, которая тоже причудливо витает в их песнях, - часть праздника непослушания всем модным форматам и стилистическим устоям…
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Раз в год и, как правило, осенью "Пикник" представляет премьеру. На 3 ноября в Москве и на 5 ноября в Санкт-Петербурге назначена очередная, получившая название "Левитация". В ней снова будет много самобытного, яркого, даже непостижимого: на сцене появятся Робот-гитарист, Человек-вертолет и даже Неоновый рыцарь - гигантский светящийся персонаж на ходулях (лидер группы Эдмунд Шклярский неспроста ведь закончил ленинградский политех, да прекрасный художник, открывший две недели назад свою очередную выставку?!) А в программе прозвучат и песни с нового альбома "Искры и канкан", и те, что "Пикник" еще никогда не играл…

Фото: МКЗ "Зарядье"
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Эдмунд Шклярский рассказал обозревателю "РГ" о том, что самое важное в этой премьере лично для него.

Отчего вам так нравится назначать премьеры именно на осень?

Эдмунд Шклярский: Ну а что, если не музыка, украсит эти унылые и темные осенние вечера? Мы стараемся внести в не самое комфортное для гулянья время какие-то моменты позитива, чтобы люди могли прийти на концерт, получить положительные эмоции, согреться в прямом и переносном смысле этого слова.

Сейчас наша программа называется "Левитация", и песни подбирались с учетом выбранного названия. Некоторые из них исполняются впервые. Например, "Кукла из папье-маше" - мы ее никогда раньше не исполняли. Будут в программе и песни с нового альбома: и "Парню 90 лет", и "Последний из Могикан", и "Лихие пришли времена"…

Символом программы вы сделали летающую шляпу. Отчего именно этот головной убор, ведь в России намного более популярны кепки или бейсболки?

Эдмунд Шклярский: За всю страну говорить не будем, вот в "Пикнике", например, популярны исключительно цилиндры! А почему шляпа летает?! Программа же называется "Левитация", и поэтому мы должны волей-неволей преодолевать силу притяжения. Сами пока летать не научились, а шляпе (она, кстати, большего размера, чем те, что продаются в магазинах!) это удалось. Видеоряд концерта начинается с ковбоя, который мчится на лошади. Потом он бросает шляпу, и она оказывается в том городе, где мы играем концерт: регулярно начинает оживать и взлетать. Иногда непредсказуемо. А между тем, зависать в пространстве научился и наш звукорежиссер! У него появился летательный аппарат, и иногда он совершает полеты. Летом, был очень расстроен, потому что саранча прокусила его в нескольких местах. И ему долго пришлось заклеивать в летательном аппарате дырки. Тем не менее, он продолжает свои эксперименты.

Фото: EPA/MARTA PEREZ
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В этой программе у вас на сцене появляется и Робот-гитарист. А когда роботы сами научатся играть на всех музыкальных инструментах?

Эдмунд Шклярский: Первые музыкальные роботы появились в виде драмм-машин и музыкальных компьютеров. Если их приодеть и заставить шевелиться, то они могут помочь живым музыкантам. А самостоятельно - не знаю, все равно кто-то ими должен управлять. Может быть, главные роботы?! (улыбается).

У нас, кстати, не только Робот-гитарист появляется на сцене. Есть еще и средневековый персонаж в маске Доктора Чумы, который будет исполнять соло на высоковольтных проводах. Ну а Робот-гитарист, у которого есть Новоегипетский инструмент, будет исполнять то, на что способен робот - несложные мелодии, которые будут вести перекличку с моей гитарой. Позднее появится и Неоновый рыцарь - гигантский светящийся персонаж на ходулях, - и у него будет перекличка уже световая, со зрительным залом. А во втором отделении, на песне "Говорит и показывает" будет и Человек-Манекен с гитарой, который исполнит соло… Объявится и Человек-Вертолет, он тоже левитирует. Всем же хочется полетать?!

Жаль, что вы не смогли взлететь тогда, когда автобус, на котором вы летом ехали на гастроли, попал в аварию. Музыкантов увезли в больницу, и хорошо что вы залечили все травмы. Но какие выводы сделали из той истории?

Эдмунд Шклярский: Автомобильные правила должны быть ужесточены. Неплохо бы построить и дороги получше… Хотя часто аварии случаются по вине не соблюдающих правила водителей - то же произошло и у нас. Но тут уже ничего не поделаешь: случай есть случай.

"Пикник" практически не зависит от музыкальной моды. И с альбома "Родом ниоткуда", когда вы стали делать больший акцент на электронную музыку, саксофон и компьютеры,  а затем от них отказались, значительных стилистических перемен в саунде "Пикника" не было… От того, что вам нравится здоровый и мудрый консерватизм в музыке?

Фото: REUTERS
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Эдмунд Шклярский: Если зритель пришел на концерт, не нужно обманывать его и его ожидания. Например, у нас есть альбом "Пить электричество", и для кого-то он чуть ли не лучший в дискографии! Но если мы будем его играть целиком на концерте, то распугаем публику. Эксперимент ради эксперимента не самое благодарное занятие. Мы любим какого-то человека за то, что он имеет черты постоянства. Если у него сегодня такой характер, завтра другой, или у него меняется лицо - то это будет дискомфорт.

Я и сам, когда покупаю новую пластинку, имею определенные ожидания насчет того, что на ней услышу. И уж точно не хочу, как подопытный кролик оказаться под воздействием чьих-то экспериментов…

В составе "Пикника" сейчас играет и ваш сын - клавишник Стас. Знаком ли вам конфликт поколений, по крайней мере, при обсуждении репертуара?

Эдмунд Шклярский: Проблема отцов и детей описана в романах, она не нова, и никуда никогда не девается. Меня и мою семью она также не миновала. Как мы из нее вышли? Стас реализует свои амбиции в группе "Инкогнито", а в "Пикнике" его роль более-менее подчиненная: что надо, то и играет. Но в этом нет ничего удивительного - у других  музыкантов схоже: дочка Питера Габриэла поет вместе с ним, и у Стиви Уандера - такая же история. А сын Стинга играет в его группе определенные партии на гитаре. Ничего нового, мы учли их опыт. Иногда полезно и поучиться, благо, мы не первые в этом списке.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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