Иран обвинил США в стремлении дестабилизировать страну по примеру Сирии

Противники Ирана во главе с Соединенными Штатами стремятся дестабилизировать и разрушить Исламскую Республику по "сирийскому сценарию". Такое мнение высказал глава иранской Организации пассивной гражданской обороны, бригадный генерал Голямреза Джалили.

"Сирийский сценарий - это одна из враждебных стратегий, которую враги Ирана приняли на вооружение", - сказал военный, слова которого цитирует агентство Mehr.

В этой связи Джалили указал, что Вашингтон и некоторые его союзники в регионе Ближнего Востока выступают главными спонсорами международного терроризма, включая "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация), финансируя и материально обеспечивая тергруппировки.

"Соединенные Штаты являются символом терроризма. Они не оставляют камня на камне, чтобы реализовать свои злонамеренные планы по всему миру. Мы являемся свидетелями того, как именно американцы защищают и оказывают поддержку боевикам ИГ в Сирии", - отметил иранский генерал.